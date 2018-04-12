27 апреля в московском «Uniqlo Атриум» и питерском «Uniqlo Галерея» появится вторая по счету коллаборация марки с Джонатаном Андерсоном. В этот раз ирландский дизайнер заявил своими источниками вдохновения 1950-е и некогда популярный английский курорт Брайтон.

Очевидно, что наибольшую радость от грядущего релиза испытывают поклонники Андерсона. Те, кто не готов выкладывать 60 тысяч за свитер с огромным лебедем из сольной коллекции дизайнера, смогут приобрести альтернативу с принтом аккуратной чайки за 2 999 рублей.

Самые дорогие вещи из коллаборации — джинсовые куртки и бомберы из жатой ткани — обойдутся в 4 999 рублей, столько же обычно стоит фирменный ультралегкий пуховик японской марки.

Всего в коллекции 20 женских и 15 мужских вещей, а также агендерные рюкзаки и сумки. Здесь и яркие полосатые футболки, и аккуратные платья, и расклешенные юбки, и блузки с оборками и лентами. Интегрировать вещи с идеальным кроем и высокой функциональностью в собственный гардероб не составит особого труда, но мы все же выбрали несколько вещей, на которые советуем обратить особое внимание в день релиза.