ВещиЧто покупать в новой коллекции Uniqlo x J. W. Anderson
Как выглядит вторая коллаборация японской марки и ирландского дизайнера
27 апреля в московском «Uniqlo Атриум» и питерском «Uniqlo Галерея» появится вторая по счету коллаборация марки с Джонатаном Андерсоном. В этот раз ирландский дизайнер заявил своими источниками вдохновения 1950-е и некогда популярный английский курорт Брайтон.
Очевидно, что наибольшую радость от грядущего релиза испытывают поклонники Андерсона. Те, кто не готов выкладывать 60 тысяч за свитер с огромным лебедем из сольной коллекции дизайнера, смогут приобрести альтернативу с принтом аккуратной чайки за 2 999 рублей.
Самые дорогие вещи из коллаборации — джинсовые куртки и бомберы из жатой ткани — обойдутся в 4 999 рублей, столько же обычно стоит фирменный ультралегкий пуховик японской марки.
Всего в коллекции 20 женских и 15 мужских вещей, а также агендерные рюкзаки и сумки. Здесь и яркие полосатые футболки, и аккуратные платья, и расклешенные юбки, и блузки с оборками и лентами. Интегрировать вещи с идеальным кроем и высокой функциональностью в собственный гардероб не составит особого труда, но мы все же выбрали несколько вещей, на которые советуем обратить особое внимание в день релиза.
Женские
4 999 рублей
На первый взгляд, это самая обыкновенная джинсовка. Но это тот случай, когда товар не нужно показывать лицом. Если смотреть на тыльную сторону куртки, в глаза сразу бросаются шикарная асимметричная отстрочка и заплатки на локтях (один из редких случаев, когда они не выглядят нелепо). Джинсовка доступна в мужском и женском варианте.
2 999 рублей
Принт с лебедем — это очень мило, но чайки ведь тоже довольно милые существа.
3 999 рублей
Аккуратное платье темно-синего цвета из тонкого хлопка на все случаи жизни. В коллекции также есть версия в светло-голубой расцветке, которая не подразумевает прогулки по пыльному центру Москвы.
3 999 рублей
В линейке представлены сразу четыре юбки. Эта подойдет тем, кто любит клетку и не признает ее банальные интерпретации.
2 999 рублей
Удобная и вместительная сумка с заметным издалека логотипом J. W. Anderson. Чтобы сразу было понятно, что вещь непростая.
4 999 рублей
Куртка в рабочем стиле — одна из немногих вещей коллекции, которая одинаково хорошо будет смотреться как на девушках (берите на размер больше своего), так и на парнях.
Мужские
2 999 рублей
Не самая броская, но крайне практичная вещь. Мы, конечно, не на морском курорте, но ветер летними вечерами может застать врасплох кого угодно.
2 999 рублей
Офисный дресс-код — это здорово только в том случае, если предусмотрена возможность его обойти с помощью различных хитростей. Таких как эта рубашка, например.
3 999 рублей
Не стоит забывать, что в обозримом будущем в цене и почете будет деним темных оттенков.
2 999 рублей
Многие молодые люди сталкиваются с проблемой поиска идеальной рубашки поло. Одни — слишком обтягивающие, другие — слишком свободные. Кажется, Джонатан Андерсон значительно облегчил поиск золотой середины.
3 999 рублей
Громоздкие рюкзаки для альпинистов, в которые можно уместить складные палатки, нам очень нравятся, но летом от них хотелось бы отдохнуть. Как насчет аккуратного бесформенного рюкзака песочного цвета?
Изображения: Uniqlo
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