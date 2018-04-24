Анораки

В пользу анораков говорит их практичность в носке. Как и дождевики стандартной длины, их легко сложить в несколько раз и спрятать в рюкзак или сумку.

Но все-таки есть одно но: анораки вряд ли спасут вас от ливней, даже несмотря на всевозможные высокотехнологичные материалы, которые бренды сегодня используют для создания своих моделей. Зато для коротких пробежек под дождем (от дома до метро или от офиса до любимой кофейни) они подойдут идеально.