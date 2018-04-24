Прогноз погоды на ближайшие пару недель подсказывает, что дождевики, судя по всему, будут главной верхней одеждой этой весной. Если ваша водонепроницаемая куртка уже отжила свое, то советуем не медлить с покупкой новой. Чтобы облегчить вам выбор, мы подобрали 30 вариантов.
Стандартной длины
Стандартной принято считать длину чуть ниже бедер. На самом деле дождевик может быть и короче, главное, чтобы из-под него не торчали нижние края блузы или пиджака. Что касается цвета, то тут все полностью зависит от вас. Если вы за сдержанность, то берите классические варианты в черном, синем или сером цвете. Если хотите чего-то поинтереснее, то можете поэкспериментировать с более яркими вариантами.
Zara, 2 999 рублей
Uniqlo, 4 999 рублей
Rains, 6 341 рубль
Rains, 107 евро
The North Face, 11 490 рублей
H&M, 3 499 рублей
Zara, 5 599 рублей
Rains, 94 евро
The North Face, 10 990 рублей
Hunter, 12 200 рублей
Длинные
К длинным можно отнести все дождевики, нижняя граница которых — колени. Такие куртки просто незаменимы, если дождь застал вас, например, в брючном костюме. Дабы избежать возможных эксцессов, советуем держать один такой запасной дождевик в офисе.
Zara, 4 299 рублей
Rains, 94 евро
Carhartt WIP, 7 990 рублей
Rains, 134 евро
Proenza Schouler, 17 368 рублей
Анораки
В пользу анораков говорит их практичность в носке. Как и дождевики стандартной длины, их легко сложить в несколько раз и спрятать в рюкзак или сумку.
Но все-таки есть одно но: анораки вряд ли спасут вас от ливней, даже несмотря на всевозможные высокотехнологичные материалы, которые бренды сегодня используют для создания своих моделей. Зато для коротких пробежек под дождем (от дома до метро или от офиса до любимой кофейни) они подойдут идеально.
H&M, 2 499 рублей
Hunter, 5 700 рублей
Rains, 101 евро
Carhartt, 11 662 рубля
Tommy Hilfiger, 12 045 рублей
White Crow, 4 500 рублей
Rains, 94 евро
Hunter, 10 700 рублей
Napapijri, 12 990 рублей
adidas Originals by Alexander Wang, 22 185 рублей
Обложка: Brandshop
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