Прогноз погоды на ближайшие пару недель подсказывает, что дождевики, судя по всему, будут главной верхней одеждой этой весной. Если ваша водонепроницаемая куртка уже отжила свое, то советуем не медлить с покупкой новой. Чтобы облегчить вам выбор, мы подобрали 30 вариантов.

Стандартной длины

Стандартной принято считать длину чуть ниже бедер. На самом деле дождевик может быть и короче, главное, чтобы из-под него не торчали нижние края блузы или пиджака. Что касается цвета, то тут все полностью зависит от вас. Если вы за сдержанность, то берите классические варианты в черном, синем или сером цвете. Если хотите чего-то поинтереснее, то можете поэкспериментировать с более яркими вариантами.

Zara, 2 999 рублей

Uniqlo, 4 999 рублей

Rains, 6 341 рубль

Rains, 107 евро

The North Face, 11 490 рублей

H&M, 3 499 рублей

Zara, 5 599 рублей

Rains, 94 евро

The North Face, 10 990 рублей

Hunter, 12 200 рублей

Длинные

К длинным можно отнести все дождевики, нижняя граница которых — колени. Такие куртки просто незаменимы, если дождь застал вас, например, в брючном костюме. Дабы избежать возможных эксцессов, советуем держать один такой запасной дождевик в офисе.

Zara, 4 299 рублей

Rains, 94 евро

Carhartt WIP, 7 990 рублей

Rains, 134 евро

Proenza Schouler, 17 368 рублей

Zara, 5 599 рублей

Mango, 6 999 рублей

Rains, 107 евро

Hunter, 12 200 рублей

Ecoalf, 17 835 рублей

Анораки

В пользу анораков говорит их практичность в носке. Как и дождевики стандартной длины, их легко сложить в несколько раз и спрятать в рюкзак или сумку.

Но все-таки есть одно но: анораки вряд ли спасут вас от ливней, даже несмотря на всевозможные высокотехнологичные материалы, которые бренды сегодня используют для создания своих моделей. Зато для коротких пробежек под дождем (от дома до метро или от офиса до любимой кофейни) они подойдут идеально.

H&M, 2 499 рублей

Hunter, 5 700 рублей

Rains, 101 евро

Carhartt, 11 662 рубля

Tommy Hilfiger, 12 045 рублей

White Crow, 4 500 рублей

Rains, 94 евро

Hunter, 10 700 рублей

Napapijri, 12 990 рублей

adidas Originals by Alexander Wang, 22 185 рублей

Обложка: Brandshop