Отечественная марка «Культраб» представила свою новую мини-коллекцию одежды, созданную совместно с группой «Кровосток». В нее вошли всего четыре (но зато какие!) позиции: спортивный костюм, свитшот и две футболки.

2 500 рублей 2 500 рублей

Очевидно, что победу в борьбе за звание «главной вещи из коллекции» мы отдаем черному спортивному костюму, украшенному надписью с названием группы и лампасами с изображением минималистичных красных капель.

10 000 рублей

Как и положено коллаборациям, тираж — ограниченный. Каждая вещь отшита в количестве 70 штук. Поэтому с заказом советуем не затягивать. Приобрести вещи можно только онлайн.

4 000 рублей

Напомним, «Культраб» специализируется на выпуске одежды, созданной совместно с активистами, художниками и музыкантами из России. В декабре 2017 года марка запустила линейку одежды с «Медиазоной», а в марте 2018-го выпустила коллаборацию с группой Pussy Riot и художником 9cyka.

Фотографии: shop.zona