Щит с сотовым наполнением используется, например, для производства стола «Лакк» еще с 1980 года.

При разработке своих товаров компания IKEA всегда руководствуется принципами демократичного дизайна, сочетая красоту и эстетичность, функциональность и качество, экологичность и доступную цену. Наряду с мебелью из массива дерева и ДСП у нас есть товары, сделанные по запатентованной технологии — с использованием щитов с сотовым наполнением.

Чем такая мебель отличается от аналогичных товаров из массива дерева или древесной плиты?

I always knew that Ikea furniture was fake wood—particle board with a veneer on top. Fine, whatever. But last night I sawed into my desk and discovered the particle board *itself* is a lie.



FOLKS IKEA WOOD IS LITERALLY CARDBOARD. pic.twitter.com/0vFYaBu5J8 — James L. Sutter (@jameslsutter) 23 января 2018 г.

Она намного легче, поэтому покупателям легко ее транспортировать — в глобальном смысле это существенно снижает выбросы CO2 при перевозках.

Такие изделия прекрасно выдерживают вертикальные нагрузки как раз за счет сотовой структуры наполнителя.

Сотовая технология позволяет сберечь огромное количество ценного природного ресурса — древесины.

И наконец, стоимость таких товаров намного ниже, чем если бы они были произведены из древесной плиты.

Технологию изготовления мебели из картона IKEA позаимствовала на фабрике по производству межкомнатных дверей. Эти двери изготавливают из так называемых щитов с сотовым наполнением, которые устроены по принципу сэндвича: между двумя деревянными пластинами зажаты бумажные соты. Подобная конструкция отличается прочностью, легкостью, рентабельностью и экологичностью и при этом позволяет сократить расход древесины.