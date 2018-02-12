Есть вопросПочему мебель из картона не проблема?
В соцсетях обсуждают неожиданную начинку стола из IKEA
Англоязычные соцсети активно обсуждают фотографии стола IKEA, которые выложил один из пользователей. Оказалось, знакомый всем стол «Лакк» сделан из картона, зажатого между тонкими деревянными пластинами. В России тоже не все в курсе технологии сотового наполнителя, поэтому мы попросили IKEA рассказать, как и зачем делается мебель из бумаги.
Игорь Кисиль
руководитель отдела корпоративных коммуникаций IKEA
Щит с сотовым наполнением используется, например, для производства стола «Лакк» еще с 1980 года.
При разработке своих товаров компания IKEA всегда руководствуется принципами демократичного дизайна, сочетая красоту и эстетичность, функциональность и качество, экологичность и доступную цену. Наряду с мебелью из массива дерева и ДСП у нас есть товары, сделанные по запатентованной технологии — с использованием щитов с сотовым наполнением.
Чем такая мебель отличается от аналогичных товаров из массива дерева или древесной плиты?
Она намного легче, поэтому покупателям легко ее транспортировать — в глобальном смысле это существенно снижает выбросы CO2 при перевозках.
Такие изделия прекрасно выдерживают вертикальные нагрузки как раз за счет сотовой структуры наполнителя.
Сотовая технология позволяет сберечь огромное количество ценного природного ресурса — древесины.
И наконец, стоимость таких товаров намного ниже, чем если бы они были произведены из древесной плиты.
Технологию изготовления мебели из картона IKEA позаимствовала на фабрике по производству межкомнатных дверей. Эти двери изготавливают из так называемых щитов с сотовым наполнением, которые устроены по принципу сэндвича: между двумя деревянными пластинами зажаты бумажные соты. Подобная конструкция отличается прочностью, легкостью, рентабельностью и экологичностью и при этом позволяет сократить расход древесины.
На сайте IKEA мы нашли 211 предметов мебели, сделанных по этой технологии: письменные и журнальные столы, кровати, стеллажи и даже гардероб «Пакс». Понять, что товар сделан из картона, просто — достаточно проверить информацию на сайте в разделе «Качество и экологическая информация». В описании может быть, к примеру, указано следующее: «Столешница: ДСП, ДВП, бумага, акриловая краска, пластмасса АБС».
Обложка: IKEA
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