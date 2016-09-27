Прихожая

В прихожей беспорядок бывает чаще всего. Здесь хранится и одежда, и обувь, и мелочи вроде ключей, карточек и кошельков. Устранить беспорядок полностью трудно, особенно если у вас большая семья, но уменьшить его вполне реально. Для этого у каждого предмета должно быть свое место. Если пространство позволяет, то вместо вешалки, на которой обычно горой висит одежда, купите рейл — им удобнее пользоваться, а куртки и пальто висят аккуратнее.