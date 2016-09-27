Вещи для домаВещи до 1 600 рублей для поддержания порядка в доме
Недорогие предметы, которые помогут разложить все по полочкам
Мы уже делали подробный гид о том, как рационально организовать хранение вещей в квартире. Теперь дизайнер Татьяна Назарова рассказывает, что нужно, чтобы каждая мелочь оказалась на своем месте, всегда была под рукой и содержалась в порядке.
Прихожая
В прихожей беспорядок бывает чаще всего. Здесь хранится и одежда, и обувь, и мелочи вроде ключей, карточек и кошельков. Устранить беспорядок полностью трудно, особенно если у вас большая семья, но уменьшить его вполне реально. Для этого у каждого предмета должно быть свое место. Если пространство позволяет, то вместо вешалки, на которой обычно горой висит одежда, купите рейл — им удобнее пользоваться, а куртки и пальто висят аккуратнее.
Гостиная
Залог правильного хранения вещей в гостиной — наличие оптимального количества полок для книг и декора. Но подумайте и о том, что должно быть всегда под рукой. Пульты, журналы, газеты, гаджеты — здорово, если у всего этого тоже будет свое продуманное место.
Кухня
От того, насколько хорошо организовано хранение на кухне, зависит время, которое будет тратиться на приготовление пищи и уборку. Заводские упаковки для сыпучих продуктов занимают много места в шкафах, к тому же ими неудобно пользоваться. Гораздо эстетичнее и эргономичнее одинаковые банки для хранения.
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Ванная комната
В ванных комнатах, как правило, мало пространства, поэтому использовать его лучше по максимуму. Дверцы шкафов, место под ванной и раковиной — хороший повод разместить дополнительные полки и контейнеры для всего, что должно быть под рукой каждый день.
Спальня
Лучше, если основное место для хранения вещей в спальне будет скрыто, ведь это комната для отдыха, где лишние детали ни к чему. Оставьте на виду лишь небольшие емкости для хранения украшений и косметики.
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Детская
Здорово, если все вещи в детской доступны хозяину комнаты. Полки, крючки для одежды и коробки для игрушек старайтесь размещать так, чтобы ребенку было удобно и нравилось ими пользоваться.
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