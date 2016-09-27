Мы уже делали подробный гид о том, как рационально организовать хранение вещей в квартире. Теперь дизайнер Татьяна Назарова рассказывает, что нужно, чтобы каждая мелочь оказалась на своем месте, всегда была под рукой и содержалась в порядке. 

Прихожая

В прихожей беспорядок бывает чаще всего. Здесь хранится и одежда, и обувь, и мелочи вроде ключей, карточек и кошельков. Устранить беспорядок полностью трудно, особенно если у вас большая семья, но уменьшить его вполне реально. Для этого у каждого предмета должно быть свое место. Если пространство позволяет, то вместо вешалки, на которой обычно горой висит одежда, купите рейл — им удобнее пользоваться, а куртки и пальто висят аккуратнее. 

Поднос для мелочи Hay купить за 1 150 рублей

Указатель для важных вещей купить за 1 590 рублей

Вешалка гардеробная Shtanga купить за 1 180 рублей 

Полка для обуви IKEA купить за 399 рублей

Гостиная 

Залог правильного хранения вещей в гостиной — наличие оптимального количества полок для книг и декора. Но подумайте и о том, что должно быть всегда под рукой. Пульты, журналы, газеты, гаджеты — здорово, если у всего этого тоже будет свое продуманное место. 

Подставка для пультов Cozy
купить за 1 290 рублей

Подставка для газет и журналов H&M Home купить за 1 299 рублей

Чехол для хранения зарядных устройств 2Nul купить за 990 рублей

Ящик для хранения из прозрачного стекла H&M Home купить за 699 рублей

Кухня

От того, насколько хорошо организовано хранение на кухне, зависит время, которое будет тратиться на приготовление пищи и уборку. Заводские упаковки для сыпучих продуктов занимают много места в шкафах, к тому же ими неудобно пользоваться. Гораздо эстетичнее и эргономичнее одинаковые банки для хранения. 

Набор контейнеров для сыпучих продуктов Tricon
купить за 1390 рублей

Органайзер для раковины навесной Joseph Joseph
купить за 1 350 рублей

Корзина для мусора Umbra купить за 1 100 рублей

Сумка-органайзер для бутылок Reisenthel
купить за 990 рублей

Ванная комната

В ванных комнатах, как правило, мало пространства, поэтому использовать его лучше по максимуму. Дверцы шкафов, место под ванной и раковиной — хороший повод разместить дополнительные полки и контейнеры для всего, что должно быть под рукой каждый день. 

Набор емкостей для хранения IKEA
купить за 799 рублей

Полка на бортик ванны Verran
купить за 370 рублей

Корзина влагостойкая Magic
купить за 1 290 рублей

Хлопковый мешок для фена The Meshok купить за 1 200 рублей

Спальня

Лучше, если основное место для хранения вещей в спальне будет скрыто, ведь это комната для отдыха, где лишние детали ни к чему. Оставьте на виду лишь небольшие емкости для хранения украшений и косметики. 

Ящик для хранения украшений и косметики IKEA
купить 1 499 рублей 

Набор корзинок Zara Home купить за 1 190 рублей

Круглая деревянная шкатулка H&M Home
купить за 699 рублей

Стенд для украшений «Тирекс party» купить за 900 рублей

Детская 

Здорово, если все вещи в детской доступны хозяину комнаты. Полки, крючки для одежды и коробки для игрушек старайтесь размещать так, чтобы ребенку было удобно и нравилось ими пользоваться. 

Крючок из дерева Zara Home купить за 1 499 рублей

Полка-домик Woody Lines купить за 1 200 рублей

Мешок для хранения игрушек купить за 390 рублей 

Жестяной чемодан для игрушек Zara Home
купить за 1 190 рублей 