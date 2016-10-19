Серый

Правильный серый этой осенью и зимой будет похож на цвет моря в шторм и шкуру акулы. Он хорош тем, что сочетается практически со всеми цветами и фактурами. Разнообразные предметы для дома из популярного сейчас бетона, кстати, отлично подходят под этот цветовой тренд.