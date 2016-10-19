Вещи для дома12 вещей в главных цветах осени
Предметы для дома в самых актуальных осенних оттенках: красном, сером, зеленом и синем
К каждому новому сезону Институт цвета Pantone проводит глобальное социальное исследование и по его результатам предлагает дизайнерам актуальную палитру оттенков на ближайшие полгода. Основными цветами на осень и зиму в этом году назначили бриллиантовый зеленый, насыщенный синий, красный и серый. Вещи для дома этих цветов сделают жилье уютным и помогут дотянуть до новогодних праздников в хорошем настроении.
Зеленый
Природные оттенки всегда хорошо смотрятся в интерьере. Можете выбирать одноцветные предметы или с принтом на ботаническую тему. Зеленый может быть ярко-изумрудным или чуть приглушенным
с нотами серого.
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Серый
Правильный серый этой осенью и зимой будет похож на цвет моря в шторм и шкуру акулы. Он хорош тем, что сочетается практически со всеми цветами и фактурами. Разнообразные предметы для дома из популярного сейчас бетона, кстати, отлично подходят под этот цветовой тренд.
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Красный
Классический красный для интерьера, пожалуй, смелое решение, но если в вашем доме не хватает яркого акцента, то самое время воспользоваться ситуацией и купить предмет, который будет выделяться.
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Синий
Глубокий синий отлично сочетается как с темными,
так и со светлыми оттенками.
Он делает помещение теплым
и уютным. Если красить стены
в такой цвет вы пока не готовы, обратите внимание на мебель и небольшие предметы декора в синих стонах.
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обложка - Katsu/«Ламбада-маркет»
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