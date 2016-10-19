К каждому новому сезону Институт цвета Pantone проводит глобальное социальное исследование и по его результатам предлагает дизайнерам актуальную палитру оттенков на ближайшие полгода. Основными цветами на осень и зиму в этом году назначили бриллиантовый зеленый, насыщенный синий, красный и серый. Вещи для дома этих цветов сделают жилье уютным и помогут дотянуть до новогодних праздников в хорошем настроении. 

Зеленый

Природные оттенки всегда хорошо смотрятся в интерьере. Можете выбирать одноцветные предметы или с принтом на ботаническую тему. Зеленый может быть ярко-изумрудным или чуть приглушенным
с нотами серого. 

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Шкаф с двумя ящиками «Стокгольм» IKEA 

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за 24 999 рублей

Кашпо для цветов Sea & Asters

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за 1 700 рублей

Чехол на подушку
из хлопкового твила с принтом H&M Home

купить
за 499 рублей

Серый

Правильный серый этой осенью и зимой будет похож на цвет моря в шторм и шкуру акулы. Он хорош тем, что сочетается практически со всеми цветами и фактурами. Разнообразные предметы для дома из популярного сейчас бетона, кстати, отлично подходят под этот цветовой тренд. 

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Стул The Furnish  

купить за 5 919 рублей

Занавеска из стираного льна H&M Home 

купить за 1 249 рублей

Подушка-камень «Морская галька» Katsu

купить за 3 000 рублей

Красный

Классический красный для интерьера, пожалуй, смелое решение, но если в вашем доме не хватает яркого акцента, то самое время воспользоваться ситуацией и купить предмет, который будет выделяться. 

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Чайник Kate Spade New York

купить за 3 150 рублей

Фартук Horwood

купить за 1 140 рублей

Бокал для шампанского Zara Home

купить за 699 рублей

Синий

Глубокий синий отлично сочетается как с темными,
так и со светлыми оттенками.
Он делает помещение теплым
и уютным. Если красить стены
в такой цвет вы пока не готовы, обратите внимание на мебель и небольшие предметы декора в синих стонах.

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Кресло «Экерё» IKEA 

купить
за 9 999 рублей

Подвесной светильник Depst

купить
за 8 700 рублей

Коробка с разделителями Zara Home

купить
за 1 799 рублей

обложка - Katsu/«Ламбада-маркет»