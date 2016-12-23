Вещи для домаАксессуары для сервировки новогоднего стола
Посуда, текстиль и мелочи для украшения праздничного стола
Сервировка новогоднего стола — не менее важное дело, чем выбор правильной елки и подходящих игрушек. Покупать специальную новогоднюю посуду и текстиль для одного застолья в году расточительно и бессмысленно.
Но можно выбрать такие аксессуары, которые будут служить и после праздников, или одноразовые украшения, которые не жалко выбросить сразу после торжества.
Мраморная сервированная доска
купить за 4 900 рублей
Мраморная доска — на ней удобно сервировать мелкие закуски или, например, сырную нарезку.
Декоративная елка
купить за 122 рубля
Несколько бумажных елок, расставленных по столу, добавят застолью праздничной атмосферы. Сейчас они продаются с большой скидкой, поэтому бюджет не сильно пострадает.
Фарфоровый поднос
купить за 1 500 рублей
Черное фарфоровое блюдо с призывом веселиться всю ночь. В Новый год на нем можно расставить бокалы с шампанским для прибывающих гостей, а в остальное время использовать, например, для орехов и сухофруктов.
Набор свечей 5 штук
купить за 499 рублей
Новый год — отличный повод перестать себя ограничивать и скупить наконец-то все свечи, которые хочется. Для новогоднего стола старайтесь выбирать свечи без запаха — дополнительный аромат праздничному столу ни к чему.
Салфетки из хлопка с принтом
купить за 899 рублей
Звезды — универсальный принт, который подходит не только для Нового года и Рождества. Простые светлые салфетки или скатерть не останутся без дела. В этом наборе — четыре хлопковые салфетки.
Металлическая открывашка
купить за 599 рублей
Нарзанник — нужная вещь за новогодним столом. Пусть он будет не только функциональным, но и красивым.
Украшение стеклянное
купить за 169 рублей
В IKEA предлагают использовать светоотражающий декор в качестве наполнителя для вазы или подсвечника. Но если вас не пугает уборка и среди гостей нет маленьких детей, можно рассыпать небольшое количество прямо по новогоднему столу.
Подставка на стол
купить за 1 205 рублей
Использовать пространство на новогоднем столе по максимуму поможет многоэтажная подставка, на которой удобно разместить закуски или сладкое. Складной картонный стенд — недорогой и удобный вариант.
Блюдо для сервировки стола в форме сердца купить за 1 035 рублей
Глубокая чаша из прозрачного стекла отлично подойдет для сервировки закусок. Можно купить несколько одинаковых или выбрать емкости из той же серии, но другой формы, например плоские.
Поднос-звезда из дерева
купить за 1 599 рублей
Деревянный поднос ручной работы можно поставить на полку как декор или использовать по назначению и сервировать на нем закуски или напитки.
обложка: hm
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