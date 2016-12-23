Сервировка новогоднего стола — не менее важное дело, чем выбор правильной елки и подходящих игрушек. Покупать специальную новогоднюю посуду и текстиль для одного застолья в году расточительно и бессмысленно.

Но можно выбрать такие аксессуары, которые будут служить и после праздников, или одноразовые украшения, которые не жалко выбросить сразу после торжества.