Рождественские распродажи — хороший повод обновить интерьер. Мы выбрали несколько предметов для дома, которые скрасят ожидание весны и обойдутся ниже своей начальной цены. 

Светильник Walker

купить за 3 850 рублей

Светильник от французской марки ComingB, которая специализируется на лаконичных и даже немного аскетичных предметах для дома, раньше продавался вдвое дороже. С новой ценой на его покупку будет решиться гораздо легче. 

Комод «Мальм»

купить за 2 499 рублей

Базовые цвета комода по-прежнему продаются по 3 690 рублей, но светло-бирюзовый и оливковый можно купить почти в два раза дешевле. 

Письменный стол Aston

купить за 15 357 рублей

Рабочий стол едва ли можно купить спонтанно. Но если вы давно планировали обзавестись этим предметом мебели, сейчас самое время: его цена снижена на 30 %. 

Кофейный стол Orbit

купить за 8 474 рубля

Предметы интерьера в скандинавском дизайне, несмотря на внешнюю простоту, часто стоят довольно дорого. Поэтому скидка в 40 % весьма кстати.

Кресло «Стэнли»

купить за 7 490 рублей

Удобное кресло с велюровой обивкой светло-бежевого цвета сейчас можно купить с почти 30%-ной скидкой. 

Чехол на подушку H&M Home

купить за 549 рублей

В шведском масс-маркете со скидкой продаются в основном новогодние товары, которые пригодятся только через год. Но можно успеть купить и вполне нейтральные предметы для дома по приятным ценам. 

Стакан с рисунком

купить за 299 рублей

Разбитую в прошлом году и за праздники посуду легко и без лишних затрат можно восстановить в Zara Home. 

Набор ваз Sonia Jaks

купить за 1 445 рублей

Вазы ручной работы, сделанные из дерева, сейчас можно купить вдвое дешевле обычной стоимости. В комплект входят пластиковые контейнеры — они вставляются внутрь, и их можно наполнить водой.

Настольная лампа

купить за 4 599 рублей

Простая лампа на деревянных ножках хорошо впишется в любой интерьер. Не исключено, что в новом сезоне вы снова встретите ее в магазине, но уже по более высокой цене.

Лампа из бетона OC lamps

купить за 4 800 рублей

Настоящая находка для ценителей отечественного дизайна и стиля лофт — светильники из бетона работы Анны Струпинской. 

обложка: OC lamps