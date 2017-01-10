Вещи для дома10 вещей для дома, которые можно купить со скидкой
Мебель, свет и предметы декора по сниженным ценам
Рождественские распродажи — хороший повод обновить интерьер. Мы выбрали несколько предметов для дома, которые скрасят ожидание весны и обойдутся ниже своей начальной цены.
Светильник Walker
купить за 3 850 рублей
Светильник от французской марки ComingB, которая специализируется на лаконичных и даже немного аскетичных предметах для дома, раньше продавался вдвое дороже. С новой ценой на его покупку будет решиться гораздо легче.
Комод «Мальм»
купить за 2 499 рублей
Базовые цвета комода по-прежнему продаются по 3 690 рублей, но светло-бирюзовый и оливковый можно купить почти в два раза дешевле.
Письменный стол Aston
купить за 15 357 рублей
Рабочий стол едва ли можно купить спонтанно. Но если вы давно планировали обзавестись этим предметом мебели, сейчас самое время: его цена снижена на 30 %.
Кофейный стол Orbit
купить за 8 474 рубля
Предметы интерьера в скандинавском дизайне, несмотря на внешнюю простоту, часто стоят довольно дорого. Поэтому скидка в 40 % весьма кстати.
Кресло «Стэнли»
купить за 7 490 рублей
Удобное кресло с велюровой обивкой светло-бежевого цвета сейчас можно купить с почти 30%-ной скидкой.
Чехол на подушку H&M Home
купить за 549 рублей
В шведском масс-маркете со скидкой продаются в основном новогодние товары, которые пригодятся только через год. Но можно успеть купить и вполне нейтральные предметы для дома по приятным ценам.
Стакан с рисунком
купить за 299 рублей
Разбитую в прошлом году и за праздники посуду легко и без лишних затрат можно восстановить в Zara Home.
Набор ваз Sonia Jaks
купить за 1 445 рублей
Вазы ручной работы, сделанные из дерева, сейчас можно купить вдвое дешевле обычной стоимости. В комплект входят пластиковые контейнеры — они вставляются внутрь, и их можно наполнить водой.
Настольная лампа
купить за 4 599 рублей
Простая лампа на деревянных ножках хорошо впишется в любой интерьер. Не исключено, что в новом сезоне вы снова встретите ее в магазине, но уже по более высокой цене.
Лампа из бетона OC lamps
купить за 4 800 рублей
Настоящая находка для ценителей отечественного дизайна и стиля лофт — светильники из бетона работы Анны Струпинской.
обложка: OC lamps
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