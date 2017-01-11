Ежегодно компания Pantone — мировой эксперт в области цвета — объявляет цвет — символ будущего года. В этом году таким цветом стал Greenery. По мнению экспертов, он вызывает приятные ассоциации с первыми днями весны и напоминает нам, что даже в большом городе есть место природе. Мы выбрали вещи для дома в главных цветах наступившего года.

Постельное белье Zara Home купить за 4 999 рублей Постельное белье из хлопкового перкаля с ботаническим принтом.

Ковер H&M Home купить за 1 999 рублей Ковровая дорожка из хлопка с набивным рисунком светло-зеленого цвета.

Шторка для душа Urban Outfitters купить за 2 550 рублей Шторка для душа с природным принтом, нарисованным лондонским дизайнером Saskia Pomeroy.

Ручка для мебели Anthropologie купить за 700 рублей Ручка для мебели в форме суккулента.

Кувшин Miss Etoile купить за 2 310 рублей Керамический кувшин высотой 12 сантиметров.

Набор тарелок Rosanna Inc. купить за 3 800 рублей Набор из четырех фарфоровых тарелок с растительным принтом и позолотой, упакованный в подарочную коробку.

Подвесной светильник Filetta купить за 1 790 рублей Светильник в скандинавском экостиле сочного зеленого цвета.

Стул Augusta купить за 15 080 рублей Стул с каркасом из американского белого дуба и тканевой обивкой природных оттенков.

Пуф Cookies купить за 16 000 рублей Пуф с деревянными ножками и обивкой с растительным принтом.

Набор полотенец Zara Home купить за 699 рублей В наборе — три квадратных полотенца для рук размером 30 на 30 сантиметров.

Обложка: zarahome.com/ru