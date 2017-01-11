Ежегодно компания Pantone — мировой эксперт в области цвета — объявляет цвет — символ будущего года. В этом году таким цветом стал Greenery. По мнению экспертов, он вызывает приятные ассоциации с первыми днями весны и напоминает нам, что даже в большом городе есть место природе. Мы выбрали вещи для дома в главных цветах наступившего года.

Постельное белье Zara Home

купить за 4 999 рублей

Постельное белье из хлопкового перкаля с ботаническим принтом.

Ковер H&M Home

купить за 1 999 рублей

Ковровая дорожка из хлопка с набивным рисунком светло-зеленого цвета.

Шторка для душа Urban Outfitters

купить за 2 550 рублей

Шторка для душа с природным принтом, нарисованным лондонским дизайнером Saskia Pomeroy.

Ручка для мебели Anthropologie

купить за 700 рублей

Ручка для мебели в форме суккулента.

Кувшин Miss Etoile

купить за 2 310 рублей

Керамический кувшин высотой 12 сантиметров.

Набор тарелок Rosanna Inc.

купить за 3 800 рублей

Набор из четырех фарфоровых тарелок с растительным принтом и позолотой, упакованный в подарочную коробку.

Подвесной светильник Filetta

купить за 1 790 рублей

Светильник в скандинавском экостиле сочного зеленого цвета.

Стул Augusta

купить за 15 080 рублей

Стул с каркасом из американского белого дуба и тканевой обивкой природных оттенков.

Пуф Cookies

купить за 16 000 рублей  

Пуф с деревянными ножками и обивкой с растительным принтом.

Набор полотенец Zara Home

купить за 699 рублей

В наборе — три квадратных полотенца для рук размером 30 на 30 сантиметров.

Обложка: zarahome.com/ru