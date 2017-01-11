Вещи для домаМебель и вещи для дома в главном цвете 2017 года
Компания Pantone назначила главным цветом наступившего года Greenery — цвет свежей зелени. Отличный повод добавить природы в свой интерьер
Ежегодно компания Pantone — мировой эксперт в области цвета — объявляет цвет — символ будущего года. В этом году таким цветом стал Greenery. По мнению экспертов, он вызывает приятные ассоциации с первыми днями весны и напоминает нам, что даже в большом городе есть место природе. Мы выбрали вещи для дома в главных цветах наступившего года.
Постельное белье Zara Home
купить за 4 999 рублей
Постельное белье из хлопкового перкаля с ботаническим принтом.
Ковер H&M Home
купить за 1 999 рублей
Ковровая дорожка из хлопка с набивным рисунком светло-зеленого цвета.
Шторка для душа Urban Outfitters
купить за 2 550 рублей
Шторка для душа с природным принтом, нарисованным лондонским дизайнером Saskia Pomeroy.
Ручка для мебели Anthropologie
купить за 700 рублей
Ручка для мебели в форме суккулента.
Кувшин Miss Etoile
купить за 2 310 рублей
Керамический кувшин высотой 12 сантиметров.
Набор тарелок Rosanna Inc.
купить за 3 800 рублей
Набор из четырех фарфоровых тарелок с растительным принтом и позолотой, упакованный в подарочную коробку.
Подвесной светильник Filetta
купить за 1 790 рублей
Светильник в скандинавском экостиле сочного зеленого цвета.
Стул Augusta
купить за 15 080 рублей
Стул с каркасом из американского белого дуба и тканевой обивкой природных оттенков.
Пуф Cookies
купить за 16 000 рублей
Пуф с деревянными ножками и обивкой с растительным принтом.
Набор полотенец Zara Home
купить за 699 рублей
В наборе — три квадратных полотенца для рук размером 30 на 30 сантиметров.
Обложка: zarahome.com/ru
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