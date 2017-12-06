Вещи для домаПодарки для тех, кто не выходит из дома
Гаджеты, игры, книги, канцелярия, декор и уютные мелочи
Проводить зимние выходные дома в правильной компании — будь то друзья, книга или, напротив, долгожданное одиночество — любим мы все. Именно поэтому предметы интерьера и мелочи для дома можно смело дарить кому угодно, это отличный вариант практически во всех случаях. Мы выбрали подарки для домашнего уюта, которым будут рады и члены семьи, и коллеги, и близкие друзья.
Текст
Ирина Евдокимова
Книги
В новогоднем списке подарков не обойтись без нарядных и стильных книг, которые хочется размеренно листать весь вечер. Вне зависимости от темы, они станут бесспорным украшением интерьера и порцией вдохновения для новоиспеченного обладателя.
Канцелярия и декоративные аксессуары
Друзей, которые без ума от симпатичных канцелярских принадлежностей, вы уже вряд ли чем-то удивите, но точно порадуете стильным ежедневником или наборной панелью с подсветкой для ироничных посланий самим себе. Тем же, кто небезразличен к красивым мелочам, всегда придутся по душе лаконичные свечи и необычный декор.
Гаджеты и игры
Весело провести время с самыми близкими можно в том числе и за настольными играми, а самые красивые из них будут хорошим подарком в любом возрасте. Если же игры энтузиазма не вызывают, можно присмотреться к гаджетам, которые при верном попадании запросто станут лучшими друзьями для особенного человека.
Посуда
Бокалы под игристое для особенного случая, ироничные тарелки или несколько выбранных с любовью стаканов — отличная возможность обновить привычную кухонную утварь в наступающем году и однозначно приятный подарок для тех, кого вы хорошо знаете, даже если это вы сами.
Для еще большего уюта
Теплые и забавные вещи незаменимы для долгой зимы: они будут не только греть, но и радовать глаз до самого апреля. Предлагаем сделать выбор в пользу таких универсальных вариантов, как вязаный плед, симпатичные носки или аксессуары для сна.
Обложка: farfetch
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