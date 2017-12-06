Проводить зимние выходные дома в правильной компании — будь то друзья, книга или, напротив, долгожданное одиночество — любим мы все. Именно поэтому предметы интерьера и мелочи для дома можно смело дарить кому угодно, это отличный вариант практически во всех случаях. Мы выбрали подарки для домашнего уюта, которым будут рады и члены семьи, и коллеги, и близкие друзья.