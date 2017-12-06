Проводить зимние выходные дома в правильной компании — будь то друзья, книга или, напротив, долгожданное одиночество — любим мы все. Именно поэтому предметы интерьера и мелочи для дома можно смело дарить кому угодно, это отличный вариант практически во всех случаях. Мы выбрали подарки для домашнего уюта, которым будут рады и члены семьи, и коллеги, и близкие друзья.

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Ирина Евдокимова

Книги

В новогоднем списке подарков не обойтись без нарядных и стильных книг, которые хочется размеренно листать весь вечер. Вне зависимости от темы, они станут бесспорным украшением интерьера и порцией вдохновения для новоиспеченного обладателя.

Jamie Oliver's Christmas Cookbook, 1 969 рублей
David Bowie: The Man Who Fell to Earth, 20 долларов

Dress Scandinavian, 1 390 рублей
Pablo Picasso, 9,95 доллара

The Monocle Guide to Cosy Homes, 42 доллара
Bad Girls Throughout History, 19,95 доллара

Канцелярия и декоративные аксессуары

Друзей, которые без ума от симпатичных канцелярских принадлежностей, вы уже вряд ли чем-то удивите, но точно порадуете стильным ежедневником или наборной панелью с подсветкой для ироничных посланий самим себе. Тем же, кто небезразличен к красивым мелочам, всегда придутся по душе лаконичные свечи и необычный декор.

Записная книжка Smythson, 38 фунтов
Ежедневник Kate Spade, 36 долларов

Декоративная тарелка Fornasetti, 8 966 рублей
Cвеча Byredo, 3 479 рублей

Свеча Monki, 10 фунтов
Подсвечник HAY, 2 600 рублей

Гаджеты и игры

Весело провести время с самыми близкими можно в том числе и за настольными играми, а самые красивые из них будут хорошим подарком в любом возрасте. Если же игры энтузиазма не вызывают, можно присмотреться к гаджетам, которые при верном попадании запросто станут лучшими друзьями для особенного человека.

Беспроводные наушники Beats Solo3, 21 390 рублей
Шахматы NYC Skyline Chess Set, 135 долларов

Световой будильник Philips, 9 990 рублей
Набор для выращивания Click & Grow, 6 900 рублей

Колонка KAKKOii, 4 200 рублей
Массажер для глаз Foreo, 9 999 рублей

Посуда

Бокалы под игристое для особенного случая, ироничные тарелки или несколько выбранных с любовью стаканов — отличная возможность обновить привычную кухонную утварь в наступающем году и однозначно приятный подарок для тех, кого вы хорошо знаете, даже если это вы сами.

Стакан IKEA, 169 рублей
Набор столовых приборов Chehoma, 13 990 рублей

Блюдо H&M, 1 299 рублей
Бокалы для шампанского Fferrone, 65 долларов

Бокал Zara Home, 499 рублей
Чашка Slant Collections, 18 долларов

Для еще большего уюта

Теплые и забавные вещи незаменимы для долгой зимы: они будут не только греть, но и радовать глаз до самого апреля. Предлагаем сделать выбор в пользу таких универсальных вариантов, как вязаный плед, симпатичные носки или аксессуары для сна.

Носки Monki, 8 фунтов
Пижама Uniqlo, 2 999 рублей

Плед H&M, 3 499 рублей
Футболка Sleepy Jones, 46 фунтов

Маска для сна Cozy & Cute, 1 400 рублей
Слиперы Toms, 2 590 рублей

Обложка: farfetch