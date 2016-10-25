К выбору верхней одежды на зиму стоит отнестись с особой тщательностью — в конце концов, в теплой парке или пуховике вам предстоит проходить ближайшие пять месяцев. Это не значит, что покупка зимней куртки выльется в серьезные траты. Симпатичные — а главное, в меру теплые — пуховики давным-давно научился делать даже масс-маркет.









Объемную куртку-облако Monki выпустили еще к прошлой зиме — тогда куртки раскупили в считаные дни. На этот раз шведский масс-маркет подготовился основательно, добавив пару новых оттенков и начав продажи с середины октября. Помимо традиционно практичного черного, куртка представлена в возмутительно жизнерадостном розовом цвете. Также есть модель горчичного оттенка и в крупную клетку, напоминающую узор на любимом шерстяном пледе.

Куртка Monki не такая теплая, как пуховые модели (в том же масс-маркете найти их можно у Uniqlo), но с температурой до минус 5 градусов уверенно справляется, особенно если надеть ее с тонкой пуховой жилеткой или объемным шерстяным свитером.

Стоимость куртки — 5 000 рублей.