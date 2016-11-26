Пока большинство российских магазинов и сайтов лихорадит от «черной пятницы», некоторые ретейлеры приняли решение проигнорировать традицию и работают в штатном режиме. Если толпы людей и очереди нагоняют на вас тоску, идти за неизбежными покупками вроде зимней обуви в эти выходные лучше в последние. И если зимние кроссовки, о которых мы уже рассказывали, по-прежнему не вызывают у вас доверия (зря), советуем обратить внимание на неубиваемые ботинки канадской марки Native.

Native, 7 490 рублей

Зимние модели марки выполнены из легких мелкопористых полимеров, за счет чего практически ничего не весят и, в отличие от кожаной и замшевой обуви, не страдают от реагентов, слякоти и воды. Внутри ботинка — плотный неопреновый носок (гарантия хорошей теплоизоляции), который греет не хуже шерстяной стельки (хотя кашемировый носок лишним не будет даже здесь). Ботинки можно носить в мороз (температуру вплоть до минус 15 Native переживают легко) и в слякоть. Этиленвинилацетат (тот самый материал Eva, внешне напоминающий пластик) не промокает и не пачкается, так что ограничиваться традиционным немарким цветом ботинок вовсе не обязательно. Даже белоснежная пара после сезона интенсивной носки будет выглядеть вполне пристойно.

Единственный недостаток ботинок — сами по себе Native быстро теряют тепло, поэтому, переобуваясь, постарайтесь не оставлять их в холодном помещении.

В противном случае надевать их будет не слишком приятно.