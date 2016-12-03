Мы не раз рассказывали о молодых российских ювелирах — кажется, именно эта сфера индустрии моды в последние годы развивается активнее всего. Одни марки предпочитают не отклоняться от единожды выбранной концепции и работают только с серебром или полудрагоценными камнями, другие — меняют стиль и подачу от коллекции к коллекции.

Еще один вариант — развивать несколько линеек в арсенале одного бренда. Так поступили владелицы марки минималистичных украшений из серебра «48», запустив новую серию «8». От основной она отличается и материалами (к серебру прибавились золото и родий), и ценами (стоимость украшений стартует с 5 тысяч рублей), и дизайном. Чокеры, разомкнутые браслеты, кольца и серьги по-прежнему максимально лаконичны и лишены всякого декора, но выглядят более замысловато благодаря изгибам и сложным переплетениям материалов.

Самыми примечательными украшениями в коллекции стали изогнутые кольца Vague из серебра и золота. Внутри каждое изделие украшено гравировкой. Подходящий размер проще всего выбрать в одном из офлайн-магазинов (всего их два — Indexflat и «Сахарок»), где теперь продается новая серия марки. Выбирая кольцо в подарок, имеет смысл остановиться на самом маленьком размере — носить украшение можно и на средней фаланге.

Кольцо, 4 400 рублей

Лера Трейгер, совладелица марки: «Все наши изделия формально делятся на две коллекции: одна выполнена из геометрических прямых линий, другая — из более сложных, криволинейных элементов. Соответственно, это цифры 4 и 8.

И со временем мы стали больше работать над восьмеркой, развивая ее немного иначе, нежели четверку. Захотелось улучшить украшения, выйти на новой рынок и начать продаваться в магазинах, поскольку раньше мы не могли себе этого позволить — вернее, не позволяла стоимость наших изделий. Захотелось привлечь немного другую аудиторию — может быть, чуть более взрослую и чуть более смелую.

В серии «8» все украшения выполнены из нетемнеющего серебра, часть покрыта белым родием, часть — желтым и розовым золотом. По цене они стали немного дороже, чем то, что было у нас раньше. Самый крупный чокер стоит 20 тысяч, браслеты — до 7–8 тысяч, кольца — от 5 тысяч. На каждом изделии сделана маленькая гравировка, а купить их можно в «Сахарке» и Indexflat.

Обложка: 48jewelry.ru