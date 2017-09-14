Сегодня в продажу на официальном сайте и в избранных магазинах поступает осенне-зимняя коллекция подиумной линии H&M Studio. В числе офлайн-точек продаж — московский флагман марки на Тверской, 16.

Цены на вещи коллекции по мотивам формы альпинистов в России должны начинаться от 1 699 рублей, но пока известны только расценки на официальном сайте бренда. В нее вошли женские костюмы из шерсти, анораки, юбки, платья, объемные свитеры, парки, кожаные ботинки и мужские бомберы, свитшоты, водолазки, брюки из лакированной кожи, шапки и шарфы с леттерингом.

Фотографии: H&M