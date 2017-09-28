Сегодня состоялся российский старт продаж сразу двух заметных совместных работ брендов с музыкантами. Во-первых, в магазинах H&M появилась коллекция с The Weeknd. Во-вторых, в Москву и Петербург приехал первый дроп Fenty x Puma. Часть осенне-зимней коллекции уже представлена в корнере бренда в «Цветном», в магазинах The Misia, «КМ20», Brandshop и в ТЦ «Галерея». На этот раз Рианна фантазировала на тему школьной формы и Лиги плюща.

В первом дропе — длинные платья, олимпийки, спортивные брюки, худи, футболки, а также аксессуары — бейсболки, шапки и чокеры. Конечно, не обошлось и без ставших абсолютным хитом коллекций Fenty криперов. Поэтому всем, кто хотел заполучить их, но так и не успел, выпал новый шанс. В этот раз в коллекции представлено две версии: Ankle Strap Sneaker с ремнем на щиколотке и более привычные взгляду замшевые Cleated Creeper Suede в черном и бежевом цветах, платформа которых стала еще выше.

Цена криперов 11 990 рублей

Цены на вещи из коллекции варьируются от 3 700 до 13 990 рублей.

Кстати говоря, The Weeknd тоже совсем недавно сотрудничал с немецким спортивным брендом: месяц назад, с открытием корнера Puma на втором этаже «Цветного», в Москве появилась его интерпретация кроссовок Tsugi Shinsei, одной из самых футуристичных среди новых моделей марки.

Обложка: us.puma