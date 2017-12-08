Московский концепт-стор продолжает отмечать 20-летие громкими коллаборациями. Сегодня в магазине в Дмитровском переулке поступает в продажу совместная работа Leform с легендарной итальянской маркой C.P. Company. Это первая коллаборация итальянского бренда не только с отечественным ретейлером, но и с ретейлером в принципе.

79 990 рублей

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Дизайн создавался совместными усилиями дизайнеров Пола Харви и Алессандро Пунджетти и команды Leform. За основу была взята архивная удлиненная парка, функционал которой адаптировали под российский климат. В результате получилась теплая унисекс-модель, произведенная в Италии в двух цветах: темно-оливковом и (как его прозвала компания) в цвете черной икры. Стоит обновка тоже как деликатес — 79 990 рублей. Но, даже не беря во внимание эксклюзивность релиза, для моделей C.P. Company в частности и для технологичной верхней одежды в целом это ценник приемлемый. Парка с теплой отстегивающейся подкладкой на натуральном гусином пуху согреет даже в 20-градусный мороз. Фирменный войлочный капюшон-маска с линзами Goggles тоже отстегивается.

Рассмотреть ее внимательнее и приобрести можно будет на презентации коллаборации сегодня, в 18:00. А чтобы она досталась вам наверняка, еще можно успеть оформить предзаказ на сайте.

Фотографии: Leform