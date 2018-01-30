Хотя зима в магазинах подходит к концу, календарная — в самом разгаре, а на следующей неделе обещают похолодание до минус 21 градуса ночью. Так что финальные распродажи сезонных коллекций — не повод игнорировать теплые новинки, особенно если они прослужат не один сезон.

67 000 рублей

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В их числе дубленка, способная выдержать 20-градусный мороз, от петербургской марки Bats, известной своими кожаными куртками (в том числе и с ситуационистским лозунгом «Под асфальтом — пляж»).

Зимняя модель представлена в трех цветовых вариантах. Не в угоду моде, зато в соответствии с российским климатом куртки выполнены из непродуваемой плотной коровьей кожи и натурального меха. Кроличьего — в черной расцветке, овечьего — в черной дубленке с белым мехом и зеленой дубленке, которая появится на сайте бренда завтра. Кроме того, в куртках использован невесомый утеплитель Thinsulate™ из полиолефинового и полиэфирного волокна.

Куртки представлены во всей размерной сетке. Купить одежду марки можно в московском магазине Modbrand в Столешников переулке и онлайн на официальном сайте бренда.

Изображение: Bats