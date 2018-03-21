Покупка неделиНовая модель Nike к празднованию Air Max Day
Дух 80-х в кроссовках от американского винтажиста
26 марта Nike традиционно отмечает Air Max Day — праздник, придуманный брендом для чествования своей самой знаменитой технологии. В этом году к Air Max Day были созданы сразу несколько новых моделей: как общедоступных вроде Nike Air Max 270 Teal, так и суперлимитированных — как разработка легендарного австралийского кроссовочного ателье BespokeIND на базе Air Max первой модели. Но, конечно, одна из важнейших в обширном списке новинок, приуроченных к празднику, — это Nike Air Max 1/97 Sean Wotherspoon. И в Москве она появится уже в эту пятницу.
В прошлом году Nike запустили Vote Forward — конкурс среди 12 дизайнеров, художников и поклонников марки со всего мира на разработку дизайна кроссовок. Одним из его участников, кстати, был и Артемий Лебедев, но победа досталась коллекционеру винтажа Шону Уотерспуну. Он объединил в одной модели двух своих фаворитов — Air Max 1 и Air Max 97, а верх кроссовка посвятил любви к вельветовым кепи из 80-х.
В продажу кроссовки поступят в субботу, а разыгрывать право покупки будут 23 марта во флагмане Nike на Кузнецком Мосту. Зарегистрироваться на презентацию с розыгрышем можно здесь. Стоимость пары 10 490 рублей.
Изображения: Nike
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