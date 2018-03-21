В прошлом году Nike запустили Vote Forward — конкурс среди 12 дизайнеров, художников и поклонников марки со всего мира на разработку дизайна кроссовок. Одним из его участников, кстати, был и Артемий Лебедев, но победа досталась коллекционеру винтажа Шону Уотерспуну. Он объединил в одной модели двух своих фаворитов — Air Max 1 и Air Max 97, а верх кроссовка посвятил любви к вельветовым кепи из 80-х.

В продажу кроссовки поступят в субботу, а разыгрывать право покупки будут 23 марта во флагмане Nike на Кузнецком Мосту. Зарегистрироваться на презентацию с розыгрышем можно здесь. Стоимость пары 10 490 рублей.