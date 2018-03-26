Для многих весенне-летних коллекций спортивных марок в этом году архивы 70-х и 80-х стали определяющими. Adidas выпустил ремейк линейки Adicolor, Liam Hodges экспериментировал с наследием Fila. Российская марка «Два мяча»», воскресшая два года назад, ведет диалог с 70-ми перманентно, в принципе поместив в центр ДНК бренда переосмысление своего советского прошлого. Новая коллекция — еще одно тому подтверждение.

В центре релиза — ахроматические пары из черного хлопка с молочными строчками и бейками, классические белые кеды с красным кантом по всему основанию и модель в новом для марки цвете — горчичном. Многие силуэты представлены как в высоком, так и в укороченном варианте. С ценами все просто: низкие модели стоят 3 800, а высокие — 4 200 рублей. Помимо новых моделей, в ассортименте «Двух мячей» пополнение размеров хитов прошлых сезонов.

Коллекция уже доступна на официальном сайте марки. А проникнуться идеями бренда и заодно позаимствовать варианты интеграции кедов в повседневные ностальгические образы можно, посмотрев отличное видео «Двух мячей», анонсировавшее релиз.

Обложка: dvamyacha