Шведский бренд FOREO известен тем, что приручил ультразвук и повсеместно внедрил его в гаджеты для гигиены и красоты. Прежде всего бестселлером стал прибор для очищения и массажа лица Luna, после технологию применили для ультразвуковой электрической зубной щетки ISSA. Недавно вышел ее обновленный вариант ISSA2.

Корпус и головка щетки выполнены из медицинского силикона, который быстро сохнет и, по утверждению производителя, накапливает значительно (в 10 тысяч раз?!) меньше бактерий, чем стандартные щетки с нейлоновой щетиной. Головка щетки в зависимости от вида проживет от шести месяцев до года (в отличие от стандартных двух-трех месяцев). Разовой подзарядки хватит на год (надеемся, когда-нибудь эту технологию внедрит Apple).

Насадки существуют в двух видах: стандартная из силикона и полимеров и полностью силиконовый вариант для чувствительных зубов. У прибора 16 скоростей и есть таймер, который подсказывает, когда сменить зону чистки.

Новинка полностью водонепроницаема и выглядит футуристично, благодаря чему быстро попала в зону внимания инстаблогеров. Есть четыре варианта расцветки: розовый, мятный, фиолетовый и матовый черный. Нам приглянулся последний, но имейте в виду, что это вариант для чистюль: силикон почти мгновенно сохнет, и малейшие следы от пасты будут заметны на корпусе, а это не так уж красиво.

В ходе теста мы выяснили, что щетка действительно отлично счищает зубной налет, особенно это заметно по сравнению с классическим «ручным» вариантом и электрическими зубными щетками без ультразвука. Явный недостаток у нее один — не каждый сможет привыкнуть к ощутимой пульсации и звуку, который она издает во время использования. Больше всего это напоминает жужжание роя насекомых, с одним лишь отличием — рой у вас во рту. Кроме того, имейте в виду, что любые ультразвуковые щетки имеют противопоказания: опухоли любой локализации, наличие кардиостимулятора, хронический пародонтит, периодонтит или обострение гингивита. С осторожностью стоит применять их при наличии виниров, крупных пломб и зубных имплантов.

На днях стало известно, что в семействе зубных щеток FOREO появился вариант с голосовым помощником. Как пишут создатели прибора, ISSALEXA может поддержать такими фразами, как: «Артем, расслабься. Ты работаешь, чтобы жить, а не наоборот!» или «Аня, не забудь сегодня хорошенько отдохнуть. Твоя жизнь и настроение зависят только от тебя!» Надеемся, что это не внеочередной первоапрельский розыгрыш.

Купить щетку ISSA2 пока можно только на официальном сайте компании. Цена на базовую модель составляет 13 тысяч рублей.

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