В этом году Puma отмечает 50-й день рождения своей классической модели Suede. В честь юбилея немецкая марка подготовила сразу 50 лимитированных релизов кроссовок-именинников. В их числе оказалась коллаборация с российской студией мультипликации «Союзмультфильм».

В релиз вошли две пары кроссовок Suede. Первая, выполненная из замши черного цвета, посвящена мультфильму «Винни Пух». На боковых частях кроссовок изображены Винни Пух с воздушным шариком и Пятачок с пробковым ружьем. На пятки под логотипом Puma дизайнеры нанесли запоминающиеся цитаты из мультфильма: «Неправильные пчелы» и «Неправильный мед».

Вторая пара выполнена из замши синего цвета и посвящена другому культовому мультфильму — «Ну, погоди!». На боковых панелях модели также изображены главные герои, а на пятке вышито «Заяц» и «Волк».

Кроссовки из коллаборации Puma x «Союзмультфильма» поступят в продажу 19 апреля. Приобрести их можно будет в магазинах Puma, ЦУМ, Brandshop, Street Beat, КМ20, Podium и других. Цена за пару составит 8 990 рублей.

Фотографии: Puma