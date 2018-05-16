20 мая Levi’s празднует 145 лет с момента получения патента на свою культовую модель 501-х джинсов на болтах. В середине XIX века, в период золотой лихорадки, они пользовались популярностью в основном среди рабочих. Сегодня же их носят все.

К знаменательной дате марка подошла основательно и подготовила лимитированную серию джинсов из селвидж-денима со специальными позолоченными пуговицами и позолоченной надписью на патче.

Цена за лимитированную пару джинсов, приуроченных к 145-летию модели, составит 11 500 рублей. Купить их можно будет 20 мая на первом этаже универмага «Цветной» в поп-ап-корнере Levi’s.

Фотографии: Levi’s