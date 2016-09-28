Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — скидки на сайтах ITK Kit, Asos, Need Supply и других.

Распродажи

Need Supply needsupply.com

На Need Supply стоит зайти в поисках симпатичной базы на осень. Скидки приближаются к 70 %, а подборка радует полным размерным рядом. Выбирать придется между классическим тренчем Ganni (20 тысяч рублей), правильными джинсами-бойфрендами с бахромой (около 6 тысяч рублей), алыми лодочками на низком каблуке (6 тысяч рублей) и асимметричной белой рубашкой (3 тысячи рублей). У парней есть шанс пополнить гардероб базовыми рубашками из оксфорда, светлыми джинсовками, свитшотами, чиносами и классическими Vans. Для удобства поиска на сайте есть разделы с вещами до 30, 50 и 100 долларов.

ITK Kit itkkit.ru

В рижском онлайн-магазине бессрочная распродажа. Что ценно — финальная, то есть максимальная скидка на часть ассортимента составляет 70 %. Купить можно, к примеру, слипоны Vans (3 600 рублей) или базовую толстовку Dime (8 тысяч рублей), ветровку Polar (6 тысяч рублей) и солнечные очки Sun Buddies (5 тысяч рублей) в придачу. Доставка обойдется в среднем в тысячу рублей и займет не более недели.

Asos, как и любой крупный онлайн-магазин, всегда держит про запас пару акций и постоянный раздел «Аутлет». Что важно, собраны здесь не только хиты ушедшего лета, но и вполне сезонные вещи. Есть свитеры крупной вязки и длинные кардиганы (от 1 500 рублей), аккуратные платья в рубчик собственной марки ретейлера (от 2 тысяч рублей), джинсы, юбки и осенняя обувь. В мужском разделе стоит изучить раздел с верхней одеждой. Бомбер Religion обойдется в 4 тысячи рублей, синий тренч Lindbergh — 3 тысячи рублей, а парка цвета хаки Asos — 2 200 рублей.

На сайте Kixbox распродажа тоже продолжается не первую неделю, но остались в основном летние вещи. Есть, к примеру, платье с котиками Lazy Oaf (4 200 рублей) и бомбер Penfield (3 754 рублей), сандалии Juju (2 тысячи рублей) и футболки Acapulco Gold (1 500 рублей). Из обуви на осень — кроссовки Reebok, Nike и adidas Originals и кеды Fred Perry.

На Luisaviaroma все те же уверенные 50 % на большую часть предыдущих коллекций. Некоторые вещи, особенно в последнем размере, отдают и за треть от первоначальной стоимости. За полцены еще можно найти джинсы с прорезями Faith Connexion (15 тысяч рублей), сумку на длинном ремешке в горошек J. W. Anderson (32 тысячи рублей) или джинсовку с контрастными вставками и бахромой на воротничке House of Holland (15 600 рублей). Доставка до Москвы займет не более недели.

Urban Outfitters urbanoutfitters.com

На Urban Outfitters все по-прежнему: минус 70 % на мужские и женские вещи, а также предметы интерьера. Девушкам полагаются тренчи и парки, боди в мелкий рубчик, бомберы, базовые футболки и джинсы — словом, вещи, актуальные в любое время года. Парням — примерно то же самое плюс свитшоты и рюкзаки. Цены — от тысячи рублей за футболку до 8 тысяч рублей за дождевик.

обложка: Asos