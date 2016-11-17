Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — распродажа на сайте Matchesfashion и Nasty Gal, скидки в Code7.

Скидки

Пока большинство магазинов затаились в ожидании «Черной пятницы» (она стартует 25 ноября), на сайте Matchesfashion можно застать уверенные минус

70 %. Распродают коллекции прошлого сезона: здесь много кружева, пайеток и блесток, замши, бархата и полупрозрачных тканей. Цены начинаются от 2 200 рублей за кружевной бюстгальтер Hanro и доходят до 200 тысяч рублей (столько придется отдать за шелковое мини-платье Mary Katrantzou, расшитое цветными пайетками, бисером и стеклярусом, — и это с 60%-ной скидкой).

На сайте Code7 скидки — явление более-менее постоянное. Вот и сейчас в нужном разделе можно найти мужские джинсы американской марки Tellason за 7 тысяч рублей или куртку из плотного денима Ranch — за 12 тысяч. В остальном набор вещей и марок предсказуемый, но правильный: ботинки Red Wing за 14 200 рублей, клетчатые фланелевые рубашки — от 7 тысяч за штуку, кожаные челси — 17 тысяч рублей, толстовки и бомберы — от 4 тысяч.

Urban Outfitters urbanoutfitters.com

На Urban Outfitters тоже объявлена регулярная акция «Купи больше — заплати меньше». Как водится, распродают наборы трусов (аккуратных кружевных и симпатичных хлопковых с принтом), бюстгальтеров и тонких бралеттов жизнерадостных оттенков (все — от 500 рублей), а также футболки и топы (от 1 500 рублей за комплект), мужское нижнее белье и косметику (ее заказать в Россию может быть проблематично). Доставка займет около двух недель, поэтому советуем запастись терпением.

Новое Nasty Gal — выдающаяся коллекция винтажа nastygal.com Вопреки разговорам о банкротстве онлайн-магазина, сайт Nasty Gal работает в прежнем режиме. К концу ноября, к примеру, здесь появилась очередная подборка винтажа. На этот раз — не менее выдающаяся. Марки все как на подбор: Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Hermès и так далее. Цены умеренно высокие, но объяснимые: все вещи в отличном состоянии и были отобраны байерами магазина по всему миру. За кожаную визитницу Chanel с узнаваемым логотипом просят 34 тысячи рублей, кожаная сумка-шопер той же марки на цепочках — 159 тысяч рублей, сумка Gucci — 51 тысяча рублей. В общем, определиться с новогодним подарком стало чуть проще. The Body Shop Манежная пл., 1/2 +7 (495) 737–84–49 thebodyshop.ru С 18 ноября в магазинах британской сети The Body Shop появится новогодняя коллекция. В серию войдут средства с зимними ароматами: «морозные ягоды», «ванильный чай» и «яблоко с корицей». Помимо хитов марки — плотных масел для тела, — в серию входят молочко для тела, гели для душа, скраб и пена для ванны, бальзам для губ и крем для рук, арома-спрей, свечи и ароматическое масло. Все средства продаются по отдельности, но в магазине представлены и готовые подарочные наборы (например, масло для тела, гель для душа и пена для ванны).

Обложка: thebodyshop.com