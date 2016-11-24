Трехдневная распродажа «черная пятница», созданная по мотивам американской Black Friday, проходит в России уже не первый год. Среди заявленных участников в этом году — более 200 магазинов: от крупных косметических сетей до гипермаркетов электроники и вездесущего Asos.

Скидки достигают 90 %, но стоит понимать, что касается это лишь избранных предметов. Основной ассортимент сбавит не больше половины, а то и трети от первоначальной стоимости. Тем не менее подобная краткосрочная распродажа — неплохой способ купить все нужное разом, а заодно позаботиться о новогодних подарках для близких и друзей. Мы собрали несколько онлайн-магазинов, где в эти выходные можно застать выгодные предложения, а также составили короткую памятку, как не потерять голову и не потратить лишнее.

Заранее составьте список покупок (включите в него и новогодние подарки для друзей и близких). Это может быть электроника и бытовая техника, одежда по сезону, зимняя косметика или заканчивающийся корм для домашних животных. Следуя плану, совершить необдуманную покупку будет сложнее. Перед покупкой сравните цены на конкретный товар в нескольких разных сетях или на сайтах-конкурентах. Вполне возможно, что скидка окажется не такой уж головокружительной. Заранее сохраните ссылки на понравившиеся предметы, если планируете делать покупки онлайн: многие товары в день распродажи будут представлены в ограниченном количестве и могут закончиться раньше, чем вы найдете их на сайте. Заранее ознакомьтесь с правилами проведения «черной пятницы» в заинтересовавшем онлайн-магазине: условия акции у разных компаний могут отличаться. Где-то понадобятся промокоды (их лучше уточнить заранее) и предварительная регистрация. Если планируете делать покупки в офлайн-магазинах, будьте готовы к очередям и нехватке консультантов — их в ближайшие дни ждет очень напряженная работа. Правило, следующее из предыдущего: если «черная пятница» вас не интересует, а погоня за скидками и толпы людей — пугают, постарайтесь не заходить в крупные торговые центы в субботу и воскресенье.

Косметика и бьюти-аксессуары

Скидки в эти выходные можно будет застать на сайте Pudra (распродажа начнется вечером 24 ноября) или у недавно появившейся в России итальянской марки Wycon (30 % на все средства с 25-го по 27 ноября). Испанская марка профессиональной косметики для волос DSD de Luxe обещает минус 20 % на избранные средства в ночь с пятницы на субботу.

У итальянской марки Kiko Milano с 24 по 27 ноября во всех магазинах (и онлайн) действует акция: при покупке шести любых средств, три из них можно получить в подарок.

Скидки от 30 % до 50 % в эти выходные также обещают марки L’Oreal Professionnel, Matrix, Redken, Kérastase и Decleor.

Впервые к «черной пятнице» присоединится M.A.C. Минус 30 % будут действовать на средства макияжа из специального раздела, среди которых есть и продукты из лимитированных коллекций.

Что покупать?

Необычные продукты из лимитированных коллекций (таким подарком можно порадовать сестру или подругу на Новый год), привычные уходовые средства и декоративную косметику впрок (даже с незначительной скидкой в 15 % это будет выгоднее) и новинки дорогих марок, к которым не подступиться без распродажи.

Одежда и аксессуары

Скидки в масс-маркете можно застать и в остальное время, но к «черной пятнице» о специальных предложениях заявили Monki и Mango (у шведов — минус 40 % и выше 25 ноября, у Mango — 20 % на все с 26-го по 27 ноября) и испанцы Oysho (минус 20 % и бесплатная доставка на все заказы на сайте).

В московских и петербуржском магазинах Kixbox к «черной пятнице» подготовили трехдневную распродажу. Скидка будет зависеть от количества покупок. На одну вещь она составит 30 %. На две вещи — уже 35 %. На три и более — 40 %. Акция распространяется на весь ассортимент, включая зимние вещи: пуховые куртки Penfield, зимние кроссовки Nike, утепленные ботинки The North Face, британскую классику Fred Perry, а также вещи уличных марок Stüssy и Carhartt. Онлайн-магазин до 27 ноября работать не будет, а в понедельник откроется специальной акцией Cyber Monday (скидки от 30 % до 50 % на онлайн-заказы).

В онлайн-магазине Shopbop до 28 ноября действуют свои промокоды. Размер скидки зависит от общей суммы заказа: от 200 долларов и выше — минус 15 %, от 500 долларов — 20 %, от 800 и далее — 25 %. Акция распространяется на все категории сайта, включая раздел «распродажа». У Asos распродажа уже стартовала. Для российских покупателей скидка составляет 20 % (промокод GOGOGO). А на Lamoda c 25 ноября скидки вырастут до 80 %.

У петербуржцев Circle of Unity в пятницу скидка на сайте составит 40 % на всю одежду и 20 % — на значки. А московском «Сахарке» (также как и на сайте магазина) минус 15 % по промо- коду BLACK15 дейстует на всю коллекцию уже с сегодняшнего дня (и до субботы).

Что покупать?

Удержаться от покупок с перечеркнутыми ценниками всегда сложно, поэтому постарайтесь ограничиться тремя категориями: подарки к Новому году, базовые вещи и одежда на зиму.

Бытовая техника

К «черной пятнице» уже по традиции присоединятся магазины электроники вроде «М.Видео» (здесь распродажа стартует едва ли не раньше всего — уже 23 ноября), «Эльдорадо» (скидки до 40 %) и Media Markt. Смартфоны со скидками до 50 % будут распродавать в онлайн-магазине Huawei.

Что покупать?

Именно магазины электроники собирают самые большие толпы в дни распродаж, поэтому постарайтесь без острой необходимости не заходить сюда вовсе. Или готовьтесь стоять в очереди.

Мебель и предметы интерьера

За мебелью и предметами интерьера за треть цены самое время наведаться в Leform и Crate & Barrel. В первом распродают мягкую мебель, светильники и напольные лампы и подсвечники. Во втором — все сразу: кровати и диваны, кресла, тумбы и обеденные столы, а также мелочи для дома.

Что покупать?

Предметы интерьера в дом и в подарок, текстиль для спальни и кухни, посуду и елочные украшения.

Изображения: обложка — 1 — wyconcosmetics.com и kikocosmetics.com, 2 — shop.mango.com, 3 — mediamarkt.ru, 4 — leform.ru