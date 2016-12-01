Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — минус 30 % на все для праздника, базовые и зимние вещи за треть цены и зимняя распродажа в масс-маркете.

Скидки

Вслед за «черной пятницей» и киберпонедельником онлайн-гигант объявил очередную распродажу. Сейчас 30%-ная скидка действует на наряды для вечеринки, что в преддверии Нового года как нельзя кстати. Купить предлагают красное платье на тонких бретелях или золотистый комбинезон из струящейся ткани, бомбер в пайетках и брюки под стать, замшевые ботильоны, парчовый кроп-топ, двухцветную шубу из искусственного меха и многое другое. Цены — от тысячи рублей за клатч с вышивкой до 20 тысяч за бархатный жакет PS by Paul Smith.

На сайте и в магазинах испанского масс-маркета распродажа стартовала в начале этой недели и пока распространяется лишь на скромную выборку вещей. Распродают, к примеру, клетчатые и однотонные пальто разной длины, парки, жакеты, дутые куртки, жакеты, свитшоты и платья. До свитеров и кардиганов очередь дойдет чуть позже, а пока на сайте можно найти недорогой наряд для вечеринки или пальто на осень.

У российского онлайн-магазина 12Storeez распродажа пока скромная (всего три предмета с перечеркнутым ценником), зато размер скидки весомый. Бежевое или черное пальто из шерсти с пушистым воротником и такими же вставками из альпака на груди предлагают за 23 800 рублей (против прежних 32 800 рублей). Платье миди с акцентом на талии и асимметричными пуговицами теперь и вовсе продают за 6 800 рублей (прежняя цена — 8 800 рублей).

I Am Studio Большой Ордынский пер., 4/7 +7 (906) 730–10–40 iam-studio.ru

В шоу-рум I Am Studio самое время зайти всем, кто устал от серых и черных оттенков, характерных для зимней одежды. Российская марка распродает персиковые и салатовые пальто-халаты (18 130 рублей), алые и розовые полупальто (12 950 рублей), юбки-карандаши не менее жизнерадостных цветов, а заодно свободные платья и полосатые блузы со спущенной линией плеч. Любую понравившуюся вещь можно заказать на сайте.

Mango — до 30 % mango.com

В Mango полноценная зимняя распродажа еще не началась, но специальные цены действуют на избранные вещи. К примеру, в пределах 2 тысяч рублей можно купить свитер крупной вязки или свободную рубашку в полоску, за 1,5 тысячи — платье мини с асимметричным воротом, 1 799 рублей придется отдать за сумку-полумесяц, а 6 тысяч рублей — за замшевую косуху винного оттенка.

Обложка: iam-studio.ru