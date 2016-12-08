Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — винтажный маркет, гаражная распродажа, новогодний марафон скидок и другие предложения этой недели.

Скидки

ITK Kit itkkit.ru

У рижского онлайн-магазина ITK Kit с доставкой по всему миру тоже есть несколько новогодних предложений. Прямо сейчас на сайте распродают верхнюю одежду — парки Carhartt WIP, пуховики Patagonia и куртки Barbour. Скидка составляет 30 %. Также на распродаже оказались мужские свитшоты (от 3 тысяч рублей) и брюки (от 2 700 рублей), спортивные штаны (от 9 тысяч рублей), кроссовки (от 3 тысяч рублей), слипоны (2 тысячи рублей), футболки (750 рублей) и прочие базовые предметы гардероба. Если оформить заказ до понедельника, еще есть шанс получить посылку до Нового года.

«Эскимо-фест» — гаражная распродажа facebook.com

Очередная гаражная распродажа «Эскимо-фест» в этот раз пройдет на территории культурного центра ЗИЛ 17 декабря. Как и прежде, обещают мужские и женские вещи стоимостью от 300 рублей (максимум — 1 500 рублей). Диапазон марок — от Zara и COS до Burberry. Распродавать будут не только одежду, обувь и аксессуары, но и все для зимних видов спорта: сноуборды, лыжи, коньки и многое другое.

Kixbox — новогодняя распродажа Цветной б-р, 15 +7 (495) 737–77–73 kixbox.ru

Во всех магазинах Kixbox (и на сайте тоже) стартовал «Новогодний календарь» — предпраздничный марафон акций и скидок, который продлится до начала января. Каждые три дня здесь будут появляться новые предложения на разные марки и категории товаров. Ближайшая акция назначена на 9–11 декабря: скидки до 50 % коснутся свитеров, толстовок и рубашек.

Vintage Marketplace — зимняя распродажа Театральный пр., 3/4 facebook.com

17 декабря в пространстве Центральных (Хлудовских) бань пройдет винтажный маркет — Vintage Marketplace Moscow. Среди участники — более 30 московских винтажных проектов: Mix&match vintage, STROGO vintage, Sram Store, PastPerfect, Iskra, YOLT vintage store, Long Story Vintage, Vintage salon N Bonaparte, Medea Vintage, Kings of Denim, Kontrabas и многие другие. В этот раз в распродаже примут участие частные коллекционеры и желающие расстаться с находками из европейских секонд-хендов.

В интернет-магазине оптики SoSunny началась финальная новогодняя распродажа солнцезащитных очков и оправ. Акция продлится всего две недели — с 7 по 21 декабря. Скидки вплоть до 50 % коснутся всех марок, представленных на сайте, от люкса вроде Prada, Dolce & Gabbana, Etnia Barcelona и Illesteva до молодежных Ray-Ban, Marc by Marc Jacobs и Max&Co. Цены на очки стартуют от

2 900 рублей за дымчатые авиаторы Polar и доходят до 7 тысяч рублей («кошечки» в черепаховой оправе Dolce & Gabbana).

Geox пл. Киевского вокзала, 2 +7 (495) 229–84–69

Первый этап зимней распродажи на этой неделе объявлен в сети Geox. Скидка пока не превышает 30 % и распространяется на избранные модели из осенне-зимней коллекции. Распродают мужскую, женскую и детскую обувь, а заодно и некоторые модели пуховиков. Цены — от 4 тысяч рублей за детские кеды. Кожаные женские челси обойдутся в 10 тысяч рублей, а пара непромокаемых утепленных ботинок на меху — в 5 300 рублей.

обложка: kixbox