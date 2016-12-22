Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — новогодний «Ламбада-маркет» на «Трехгорной мануфактуре», презентация новой коллекции одежды adidas, распродажи в нескольких магазинах города.

Скидки

Скидки на всю зимнюю коллекцию действуют и в недавно переехавшем магазине Fancy Crew. Здесь можно найти толстовки, свитеры и джинсы по выгодным ценам, но мы советуем подумать о будущей весне и запастись новой парой кроссовок.

Отличным приобретением станут классические белые Reebok всего за 4 245 рублей (вместо 8 490 рублей) или по-прежнему актуальные adidas Stan Smith с 30%-ной скидкой.

В Monki еще не началась полноценная зимняя распродажа, но специальные цены действуют на многие вещи, представленные в магазине. Некоторые из них — например, носки с блестками, лаки для ногтей и мягкие свитеры — могут стать приятным подарком для близкой подруги или сестры на Новый год.

Kixbox Ленинградское ш., 16 А/4 +7 (495) 640 72 22 kixbox.ru

На сайте и в магазинах Kixbox стартовала зимняя распродажа: любую вещь можно купить со скидкой до 50 %. Выгодной покупкой станут теплые куртки и пуховики Penfield стоимостью от 15 992 рублей, хайкеры The North Face по 9 112 рублей и все модели кроссовок. Также советуем обратить внимание на аксессуары: забавные варежки Lazy Oaf (3 192 рубля) и меховые шапки все той же американской марки Penfield (2 583 рубля) согреют вас в холодный зимний период.

На сайт онлайн-магазина ITK стоит зайти за ярко-зеленым свитшотом с принтом британской марки Maharishi (10 290 рублей), плащом и свитерами датчан из Norse Projects (12 157 и 7 465 рублей соответственно) и французскими тельняшками Armor-Lux, за которые придется отдать 4 319 рублей. Здесь же можно найти подарок как близкому другу, так и себе, например выпуск журнала Lightning: the German Products или Hat & Cap по 800 рублей за каждый.

Рождественская распродажа в Physika ТЦ «Авиапарк», Ходынский б-р, 18 +7 (495) 726–07–18 physika.ru

Магазин Physika устраивает рождественскую распродажу, которая будет проходить всего в течение двух дней, 24 и 25 декабря, в шоу-руме Apartment 26. У тех, кто сумеет выбраться из дома в такую погоду, есть шанс приобрести что-нибудь из последних коллекций Aviatic и SultanWash, лимитированные ботинки Paraboot x Sultan и пару обуви от Volta. Особого внимания заслуживают аксессуары от Chloé и вещи из архивных коллекций 1996–1999 годов Arsenicum, Chistova и Walter Van Beirendonck.