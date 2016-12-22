Скидки неделиНовогодний «Ламбада-маркет», скидки в Monki и презентация новой коллекции adidas Originals
И другие новости московских и петербургских магазинов
Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — новогодний «Ламбада-маркет» на «Трехгорной мануфактуре», презентация новой коллекции одежды adidas, распродажи в нескольких магазинах города.
Скидки
Fancy Crew
+7 (495) 969–34–67
Скидки на всю зимнюю коллекцию действуют и в недавно переехавшем магазине Fancy Crew. Здесь можно найти толстовки, свитеры и джинсы по выгодным ценам, но мы советуем подумать о будущей весне и запастись новой парой кроссовок.
Отличным приобретением станут классические белые Reebok всего за 4 245 рублей (вместо 8 490 рублей) или по-прежнему актуальные adidas Stan Smith с 30%-ной скидкой.
Monki
ул. Земляной Вал, 33
+7 (495) 933–07–17
В Monki еще не началась полноценная зимняя распродажа, но специальные цены действуют на многие вещи, представленные в магазине. Некоторые из них — например, носки с блестками, лаки для ногтей и мягкие свитеры — могут стать приятным подарком для близкой подруги или сестры на Новый год.
Kixbox
Ленинградское ш., 16 А/4
+7 (495) 640 72 22
На сайте и в магазинах Kixbox стартовала зимняя распродажа: любую вещь можно купить со скидкой до 50 %. Выгодной покупкой станут теплые куртки и пуховики Penfield стоимостью от 15 992 рублей, хайкеры The North Face по 9 112 рублей и все модели кроссовок. Также советуем обратить внимание на аксессуары: забавные варежки Lazy Oaf (3 192 рубля) и меховые шапки все той же американской марки Penfield (2 583 рубля) согреют вас в холодный зимний период.
ITK
На сайт онлайн-магазина ITK стоит зайти за ярко-зеленым свитшотом с принтом британской марки Maharishi (10 290 рублей), плащом и свитерами датчан из Norse Projects (12 157 и 7 465 рублей соответственно) и французскими тельняшками Armor-Lux, за которые придется отдать 4 319 рублей. Здесь же можно найти подарок как близкому другу, так и себе, например выпуск журнала Lightning: the German Products или Hat & Cap по 800 рублей за каждый.
Рождественская распродажа в Physika
ТЦ «Авиапарк», Ходынский б-р, 18
+7 (495) 726–07–18
Магазин Physika устраивает рождественскую распродажу, которая будет проходить всего в течение двух дней, 24 и 25 декабря, в шоу-руме Apartment 26. У тех, кто сумеет выбраться из дома в такую погоду, есть шанс приобрести что-нибудь из последних коллекций Aviatic и SultanWash, лимитированные ботинки Paraboot x Sultan и пару обуви от Volta. Особого внимания заслуживают аксессуары от Chloé и вещи из архивных коллекций 1996–1999 годов Arsenicum, Chistova и Walter Van Beirendonck.
Новое
«Ламбада-маркет»
С 23-го по 25 декабря на «Трехгорной мануфактуре» (а именно в корпусе «Надежда») пройдет большая новогодняя ярмарка «Ламбада-маркет». Как и всегда, на маркете можно будет перекусить уличной или домашней едой, а также найти подарки на любой вкус от местных дизайнеров и винтажные предметы. Из новинок обещают новых участников, выступление рождественского хора и возрождение «Двора» из самого значимого места этого лета — «Кругозора». Во «Дворе» будет красная комната из сериала «Твин Пикс», секретная вечеринка и мини-маркет с молодыми марками одежды и украшений.
Закрытая презентация новой коллекции adidas Originals XBYO
Уже сегодня вечером adidas представит новую коллекцию одежды XBYO, которая была разработана совместно с дизайнером Сатоми Накамурой. Новая линейка выполнена из японского плотного хлопка с фабрики Yamayo Textiles, с которой компания сотрудничает более 50 лет. Все спортивные модели вполне могут стать частью повседневного гардероба как для парней, так и для девушек благодаря интересному крою и минималистичному исполнению.
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