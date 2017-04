Текст: Ирина Евдокимова

Скидки и акции

Бесплатный возврат и новые промокоды на Asos asos.com

На этой неделе британский онлайн-гигант Asos запустил услугу бесплатного возврата товара в России: чтобы вернуть неподошедшие вещи, покупатели могут обратиться в ближайший к ним пункт службы доставки Boxberry с паспортом, предварительно оформив заявку. Подробно процедура описана на сайте. Возврат можно оформить в течение 28 дней с момента получения заказа.

Но это еще не все: до утра 18 апреля на сайте действуют промокоды на дополнительную скидку на 1 000, 1 500 и 2 500 рублей при покупке на сумму от 7, 8 и 10 тысяч рублей соответственно.

По такому случаю мы выбрали вещи с оглядкой на грядущую весну. Не обошлись без красивой одежды для сна, способной сделать любое утро немного лучше: атласные пижамы можно выбрать у DKNY (от 4 385 рублей), BlueBella (2 615 рублей) или Asos (1 308 рублей), а уютные варианты посмотреть у Calvin Klein (2 692 рубля) и Pieces (1 692 рубля).

Вдохновившись Днем космонавтики, на сайте можно найти много вещей, посвященных космической тематике — например, явно неземной серебряный свитшот или черный лонгслив со звездами Love Moschino. В пару к нему подойдут джинсы с нашивками или бойфренды в комбинации с броскими кроссовками.

Есть смысл также заглянуть в раздел с косметикой — особенно выделяются на общем фоне проверенные средства Lord & Berry (помада-карандаш со скидкой в 30 % обойдется в 538 рублей) и набор для ухода за волосами Toni & Guy (за 808 рублей вместо 1 154), который может стать универсальным подарком. Скидка распространилась и на все или некоторые оттенки жидких помад для губ: NYX с матовым финишем можно купить за 423 рубля, а глянцевый «лак» для губ Japonesque — за 807.

Распродажа в AllSaints tsvetnoy.com

В AllSaints в «Цветном» сделали большую распродажу пальто, кожаных курток и платьев. На многие модели, например шерстяные пальто-коконы, скидки достигают 50 %, что большая редкость при пока полном размерном ряде. Поскольку прогнозы погоды пока не радуют, пальто в этом сезоне еще пригодится.

Скидки на iHerb iherb.com

До 19 апреля на сайте действует скидка на уходовую косметику бренда Desert Essence, и там действительно есть что выбрать — например, очищающие диски с маслом чайного дерева (285 рублей), масло жожоба для тела, кожи головы и волос (571 рубль) или восстанавливающий крем для ног с фисташковым маслом (321 рубль). Кроме этого, недельные скидки на сайте до 60 % распространяются на массу других продуктов — среди них кисти для макияжа глаз Real Techniques (696 рублей), органическое кокосовое масло (188 рублей) и эфирное масло лаванды (340 рублей).

Межсезонная распродажа в Nike up-and-run.ru

В фирменных магазинах Nike стартовала межсезонная распродажа — вещи для тренировок теперь можно приобрести со скидкой до 40 %. Предложение распространяется на обувь, одежду и аксессуары.

Скидки в Mango и Mango Outlet mangooutlet.com

В аутлете испанской марки Mango можно найти одежду и аксессуары со скидкой до 50 % — она действует на вещи из новой коллекции, а также однотонные платья c вышивкой, деним, вечерние наряды для особого случая и линию базовой одежды c простыми силуэтами. Скидки на вечерние платья — как минималистичные, так и со множеством деталей — пригодятся тем, кто планирует выпускной заранее. Из мужских вещей предлагаем обратить внимание на светлые хлопковые рубашки (от 1 999 рублей) и однотонные бомберы (3 999 рублей).

На главном сайте Mango также действуют скидки — стоит присмотреться к классическим пальто за полцены, которые отлично впишутся в гардероб на прохладную весну, а также к струящимся лаконичным платьям на каждый день.

Распродажа в L’Agent by Agent Provocateur lagentbyap.ru

Нижнее белье для особенного случая со скидкой в 70% — лучше предложения может и не быть. В магазинах и на сайте можно приобрести комплекты белья с кружевом и прозрачными вставками (от 2 556 рублей), игривую одежду для сна (от 3 129 рублей) и купальники разных моделей, а также чулки и аксессуары вроде масок для сна или поясов.

Распродажа Private Sale во Vnukovo Outlet Village vnukovo-outlet.com

До конца выходных во Vnukovo Outlet Village будет проходить распродажа, в которой участвуют более 90 марок, среди которых — Escada, Max Mara, Hugo Boss, Patrizia Pepe и многие другие. На все вещи действует дополнительная скидка в

20 % от цены аутлета, то есть до 70 % от первоначальной цены. Скидка предоставляется при предъявлении специального флаера, который можно скачать или оформить в отделе информации торгового пространства.

Новые коллекции

Вторая коллаборация Puma и Рианны puma.com

В московских магазинах поступила в продажу одна из самых любопытных коллекций этой весны — вторая совместная коллекция Fenty Puma by Rihanna. В зелено-кремовой коллекции сочетаются французский куртуазный стиль и энергетика стритстайла. Немного удивляет стоимость представленных вещей — бомбер оценивают в 86 тысяч рублей, кроссовки на платформе — в 26. Оверсайз худи кремового, розового и зеленого цветов стоят порядка 12–14 тысяч рублей в зависимости от моделей. Коллекцию можно увидеть в «Цветном», «КМ20», ЦУМе и «Атриуме».

Новая коллекция Next to Nothing в M.A.C mac-cosmetics.ru

M.A.C представили новую линию Next to Nothing, куда вошли увлажняющие тональные основы с едва заметным сияющим финишем, компактная пудра с легкой кремовой текстурой и синтетические кисти. Все средства из коллекции не содержат масел, парабенов и сульфатов.

События

Vintage Marketplace Moscow в DI Telegraph Адрес: Тверская ул., 7

В субботу, 15 апреля, в DI Telegraph на Тверской состоится весенний винтажный маркет, где можно будет найти вещи самых разных эпох, стилей и направлений — от редкого американского денима и авангардных вечерних нарядов до винтажной спортивной одежды и рейв-луков из 90-х. В маркете примут участие различные винтажные проекты — от крупных и известных магазинов до камерных шоу-румов.

Стала известна дата очередного фестиваля Super Sexy Second — он состоится на следующих выходных, 22 апреля, в «НИИ» в Наставническом переулке. Здесь можно будет продать, обменять или приобрести одежду и другие интересные вещи. Стоимость любого предмета не должна превышать 100 рублей, регистрации для участия не требуется. Создатели призывают смело приносить все надоевшие вещи, а все, что останется, обещают отдать в пункты приема социальной помощи.

Фотографии: обложка - Nike, 1 — ASOS, 2 — Puma