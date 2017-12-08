Скидки

Spaseebo spaseebo

В концептуальной оптике Spaseebo стартовал марафон распродаж, который продлится весь декабрь. Каждую неделю — новое предложение. До воскресенья здесь распродают оптические оправы со скидками от 30 до 70 %. Так, например, модель Kaleos Ledbetter в цвете розового золота теперь стоит 8 680 вместо изначальных 12 400 рублей, а Numero 24 всемирно известных итальянцев Retrosuperfuture подешевели на 3 тысячи рублей.

Парфюмерный супермаркет «Золотое яблоко» тоже открывает сезон праздничных акций. Сегодня, в субботу и воскресенье здесь действуют скидки до 40 % на декоративную косметику, ароматы люкс и средства ухода. Среди брендов — участников распродажи — Clarins, Shiseido, Thierry Mugler, Darphin, Sisley, Lumene, Bvlgari и другие. Уточнить размер скидки на каждый из них можно здесь.

The Athlete’s Foot taf

Весь декабрь в сети The Athlete’s Foot и онлайн-магазине taf.su будут действовать скидки от 20 % на сезонные новинки до 50 % на предыдущую коллекцию. Они распространяются на куртки, парки, высокие кроссовки и ботинки adidas Originals, Nike, Timberland, Wrangler, The North Face и других брендов. За полцены здесь можно купить adidas Originals Stan Smith — сейчас они обойдутся всего лишь в чуть больше чем 3 500 рублей. А еще в начале следующей недели, с 11 до 13 декабря, на сайте магазина пройдет Cyber Monday: утром понедельника на нем появится одноименный раздел с увеличенными скидками и новыми моделями, которые ранее не участвовали в распродаже.

Luisaviaroma luisaviaroma

Почти 5 тысяч позиций теперь в сейле сайта Luisaviaroma. Скидки тут варьируются от 30 до 50 % и распространяются на все категории товаров — обувь, одежду, аксессуары. За полцены можно купить, например, брюки Jil Sander или плиссированную юбку Rochas, а со скидкой 30 % — 101-е Dr Martens и блузку Kenzo.

Need Supply Co. needsupply

В интернет-магазине ассортимент раздела распродаж неожиданно пополнился дожившими до сейла моделями Off-White. Джинсы, рубашки, вельветовые брюки и бомберы марки подешевели вдвое. А до 100 долларов здесь можно найти много моделей Ganni.

Farfetch farfetch

К только набирающему обороты зимнему сейлу присоединился и Farfetch. Здесь максимальная скидка достигает 70 %, и хотя больше чем вдвое уцененных зимних вещей тут совсем немного, значительно дешевле на сайте можно присмотреть новогодний наряд: туфли, вечернее платье Lanvin, Marni или Maison Margiela.

События Garage Sale «Эскимо-феста» Адрес: ул. Новодмитровская, 1, стр. 17 facebook 9 и 10 декабря, с 12:00 до 21:00, на «Хлебозаводе» пройдет гаражная распродажа, где более 30 участников выставят на продажу наряды, обувь и аксессуары, а еще пройдет маркет новогодних подарков. Организаторы обещают возможность купить платье Topshop за 300 рублей, футболки Vivienne Westwood за 500 рублей и новые Nike за 1 500 рублей. Угощать гостей будут брауни с перцем чили, фалафелем, виски и имбирным чаем. Для сейла даже придумали дресс-код: все, кто придет в блестках и пайетках, получат скидки. Открытие мультибренда Poison Drop Сегодня в Podium Market в «Европейском» открывается первый офлайн-магазин украшений Poison Drop. В нем представлены украшения Oscar de la Renta, Herald Percy, Avgvst by Natalia Bryantseva, Maurizio Mori, а еще, например, семейных ювелирных марок из Парижа.

Обложка: spaseebo