Скидки

Agent Provocateur theoutlet

В онлайн-аутлете Aizel до 18 декабря снижены цены на продукцию Agent Provocateur. Корсеты, пояса, сорочки, кимоно и белье от именитого британского бренда до понедельника можно купить с 80%-ной скидкой.

Завтра, 16 декабря, в мультибренде украшений «Сахарок» на Большой Никитской и в шоу-руме на Artplay будет действовать 30%-ная скидка. Кроме колец, подвесок, кафов и сережек от марок 48, Aloha Gaia, O-Sh и десятка других, «Сахарок» теперь продает и первую собственную, довольно демократичную, коллекцию. Цены на авторские украшения мультибренда начинаются от 750 рублей за серебряные серьги.

Vans vans

В российских магазинах калифорнийского бренда началась зимняя распродажа. В офлайн-точках продаж она стартует сегодня, а на сайте цены снизились вдвое еще в среду. Так, например, высокие кеды Sk8-Hi теперь стоят 3 495 рублей, кроссовки UltraRange 3 695 рублей, а модель Lampin всего 2 945 рублей. А 20%-ная скидка действует на мужскую и женскую верхнюю одежду. Но не обольщайтесь: наиболее вожделенная классика от Vans в распродажах почти никогда не участвует.

За полцены теперь можно купить и некоторые модели от Converse.

Распродажа со скидками до 50 % действует во всех российских концептуальных магазинах бренда.

Yves Saint Laurent yslbeauty

На русскоязычном сайте косметики Yves Saint Laurent сегодня последний день действует 35%-ная скидка по промокоду NYSALE. В акции участвует весь без исключения ассортимент марки, а в качестве приятного бонуса к покупке обещают подарок — фирменное зеркало.

Reformation

Распродажа началась на сайте американского бренда женской одежды Reformation. Найти здесь что-то теплое не рассчитывайте, а вот если планируете улететь на январские праздники подальше от московской зимы, вам как раз сюда — за легкими пляжными платьями, юбками, ромперами и блузами.

События Vintage Marketplace Moscow Адрес: ул. Мясницкая, 7 В воскресенье, с 12:00 до 21:00, пройдет очередной винтажный маркет Vintage Marketplace Moscow. В этот раз в доме Черткова. Главные маст-хэвы сезона, отобранные участниками к событию: объемные пуховики и дубленки-пилоты, цветные шубы из искусственного и натурального меха. Всем, кто все еще в поисках демократичного новогоднего наряда, можно присмотреться к платьям с пайетками и перьями, шелковым кимоно, брючным костюмам и аксессуарам — массивным клипсам и серьгам, браслетам и миниатюрным сумкам. Ну и традиционным для события остается ассортимент американского денима: много Levi's и Wrangler. Организаторы также обещают легкие закуски и напитки, а еще бесплатные экскурсии по самому особняку от проекта «Москва глазами инженера». Переезд Street Pie Store Адрес: ул. Малая Дмитровка, 8, стр. 1 Завтра в 12:00 московский концепт-стор Street Pie Store открывается в новом месте. Магазин мужской и женской одежды с приятной селекцией нетривиальных французских, японских и канадских брендов теперь будет работать на Малой Дмитровке.

Обложка: VANS