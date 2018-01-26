СКИДКИ

Leform leform

Зимняя распродажа со щедрыми скидками в московском концепт-сторе в самом разгаре. Здесь за полцены можно купить пиджаки и свитеры итальянской марки Transit Uomo, женские черные брюки Yang Li, а на некоторые модели, например шелковое платье с флористическим принтом гонконгского бренда A Tentative Atelier, и вовсе действует скидка 75 %. Кроме того, в эти выходные в магазине пройдут клиентские дни. Это значит, что все держатели карт Leform (которые дают при любой покупке), получат дополнительную 10%-ную скидку на все позиции зимней распродажи.

Скидки действуют и на сайте ювелирного бренда Avgvst, основанного дизайнером Натальей Брянцевой. Так, серьги с орнаментом теперь стоят 5 500 вместо 7 500 рублей, асимметричные серебряные — 4 800 вместо стартовых 6 тысяч рублей, а пуссеты с васильковым халцедоном — 5 600 вместо 7 тысяч рублей. А еще марка проводит акцию для поклонников вербальных украшений: дарит маленький приятный бонус в виде индивидуальной серебряной таблички всем, кто оформит заказ до 31 января.

I Am Studio iamstudio

На сайте отечественной марки женской одежды со скидкой можно купить прямые укороченные брюки, платья-рубашки, мини-юбки, джемперы с люрексом, всегда нужные водолазки и блузы всевозможного кроя. А еще присмотреть на весну пальто (их на распродаже особенно много) или тренч в не сдающую позиции клетку «принц Уэльский».

ITK Kit itkkit

На сайте рижского ретейлера раздел зимней распродажи пополнился красивым синим плащом Ralph Lauren, сникербутами adidas и Nike, а еще сюда приехала новая коллекция Рубчинского, хотя несколько прошлогодних моделей дожили до сейла. Например, синее однобортное шерстяное пальто отдают за полцены — за 17 217 рублей.

На сайте российского обувного бренда Portal скидки выросли до 75 %. Среди моделей с максимальной уценкой много пар из велюра. Обувь из летней коллекции и вовсе доступна в пределах полутора тысяч рублей. В сейле много не только туфель и босоножек, но и ботинок, лоферов и ботильонов.

Brow Bar Number One Адрес: ул. Садовая-Кудринская, 32, стр. 2

За скидками сейчас можно отправляться не только в магазины, но и в салоны. Например, московский Brow Bar Number One, в конце декабря открывший вторую точку на Садово-Кудринской, предлагает 15%-ную скидку на коррекцию и окрашивание бровей краской или хной. Стоимость услуги с учетом скидки — 1 233 рубля. Акция продлится до конца января.

События Открытие флагмана Coach На первом этаже ГУМа открылся первый российский магазин американского бренда Coach. Люксовая марка из Нью-Йорка славится аксессуарами и парфюмом, но во флагмане можно найти и одежду из женской и мужской коллекций. На покупки здесь при желании наносят монограмму. Поп-ап марки «Рассвет» Адрес: ул. Большая Молчановка, 30/7, стр. 1 Продажи коллаборации скейт-бренда, созданного прорайдером Толей Титаевым и дизайнером Гошей Рубчинским, с маркой Carhartt уже стартовали во всем мире, а в Москве их можно будет купить завтра. Специально к релизу на Большой Молчановке организовали поп-ап, где будут доступны все вещи из коллекции. Предлагаем присмотреть что-то из нее незамедлительно. Новый салон Noir АДРЕС: ул. Покровка, 50/2, стр. 1 Вчера стало известно, что в Москве откроется вторая парикмахерская Noir. Правда, функционировать салон, специализирующийся на мужских и женских стрижках, укладках и уходе за бородой, начнет только в марте. Создатели обещают, что новое помещение с панорамными окнами будет просторнее, чем в Старопименовском переулке, а вот прейскурант останется прежним. Например, женская стрижка будет стоить 2 900 рублей, а укладка — 2 тысячи рублей. Для мужчин стоимость стрижки составит 2 400 рублей, а стоимость коррекции бороды или стрижки машинкой — 1 200 рублей.

Обложка: Leform