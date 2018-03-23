Скидки

Streetpie Store streetpiestore

Московский мультибренд с отличной селекцией европейских марок продлил распродажу свитеров и кардиганов до 25 марта. Так, например, в магазине на Малой Дмитровке и на сайте Streetpie Store можно купить теплые модели от лондонского бренда You Must Create за 4 240 рублей, свитеры Howlin за 4 400 рублей и Harmony — за 7 680 рублей вместо стартовых 19 200 рублей.

Monki monki

До воскресенья в честь запуска глобального проекта «Контракты доброты» в Monki проходит специальная акция. На кассе в магазинах марки можно подписать этот самый «контракт» — бумагу с обещанием сделать что-то хорошее. Считаются даже мелочи вроде позвонить другу или обнять того, кто в этом нуждается. Каждый участник получит скидку 10 % на весь чек.

Nasty Girl nastygal

На Nasty Girl сейчас можно получить 40%-ную скидку на все товары по промокоду GIMME40. Деним, клетка, цветные авиаторы, казаки и все версии аллюзий к остромодному вестерну, а еще кимоно, кроп-топы и купальники. Словом все, что пригодится в отпуске или когда весна окончательно вступит в свои права.

H&M предлагает 20%-ную скидку на детскую одежду, обувь и аксессуары, а еще на декор и мебель для детской комнаты. Она действует в офлайн-магазинах марки и на сайте по промокоду 2134. Акция продлится до 25 марта.

Reebok reebok

Межсезонная распродажа стартовала на этой неделе в Reebok: на российском сайте марки в категорию аутлет переехала весенне-летняя коллекция этого года. Теперь здесь можно найти как базовые футболки, спортивные бра, брюки и аксессуары для спортзала, так и ветровки и парки на каждый день.

События Открытие adidas Deerupt Art-Space Адрес: ул. Арбат, 24 Вместе со стартом продаж новой модели кроссовок adidas Originals Deerupt бренд открывает на Арбате одноименное арт-пространство. Оно будет работать с сегодняшнего дня до 8 апреля, ежедневно с 12:00 до 22:00. В Deerupt Art-Space будут проходить мероприятия и лекции, о которых можно узнать на страницах пространства в соцсетях. Первое состоится уже сегодня: в 19:30 художник и дизайнер Андрей Люблинский (автор огромного желтого утенка в парке Горького) прочтет двухчасовую лекцию о дизайн-мышлении в своем понимании и расскажет, как его применять в работе и повседневной жизни. А завтра с лекцией о мультимедиа-искусстве и интерактивных инсталляциях здесь выступит другой дизайнер, Вадим Bioman. Открытие флагманов New Balance Адрес: ул. Тверская, 17 Во вторник спортивный бренд синхронно открыл сразу два новых магазина в России: на Тверской в Москве и на Невском проспекте в Петербурге. Причем новый московский флагман начал работу спустя всего месяц с открытия концептуального поп-апа New Balance Residence Moscow в Столешниковом переулке. И если NB Residence Moscow отведена роль витрины новых эксклюзивов марки, то магазин на Тверской площадью больше 500 квадратных метров представит ассортимент New Balance во всем его многообразии. Здесь рядом с беговыми и фитнес-моделями расположилась и зона кастомизации, и футбольная секция с мероприятиями для болельщиков. А еще тут можно будет получить услугу Stride ID. Это система анализа стопы с 3D-сканером, которая поможет подобрать самую удобную пару для каждого покупателя. «Эскимо-фест» в Di Telegraph facebook В эти выходные в Москве снова пройдет «Эскимо-фест» с маркетом и гаражной распродажей. Обещают сокровища из закромов от 30 участников и блогеров, в числе которых Ирена Понарошку. Но, пожалуй, отдельно в цели визита стоит вынести лекцию и мастер-класс от Анны Баштовой — автора телеграм-канала про костюмы в кино «Кинокостюм для чайников». Не пропустите. Коллаборация adidas Originals x Hender Scheme svmoscow SVMOSCOW вошел в 30 магазинов во всем мире, куда в продажу поступила коллаборация Adidas Originals x Hender Scheme. В этом сезоне марки выпустили три модели: Superstar, NMD и Micropacer. Каждая из них — по всем канонам продукции японской марки — выпущена лимитированным тиражом и сделана полностью вручную в ателье Hender Scheme в Токио. Ну и так как каждый их релиз — коллекционный экземпляр, приготовьтесь к ценнику в 60 тысяч рублей.

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