Скидки

Matchesfashion matchesfashion

В разделе распродажи агрегатора скидки достигают 60 %. Сюда стоит заглянуть за кожаными казаками от Golden Goose, джинсами Rachel Comey — на них как раз действует максимальная скидка — и, конечно, сумками. Их онлайн-ретейлер распродает на 30 % дешевле стартовой цены.

SVMoscow svmoscow

Межсезонная распродажа нагрянула и в концепт-стор SVMoscow. Тут со скидками до 60 % можно найти прозрачные полиэстеровые куртки Walk of Shame, кошельки Balenciaga, блузки Yohji Yamamoto, кроссовки Undercover и еще более тысячи других позиций.

Urban Outfitters urbanoutfitters

Urban Outfitters предлагает не затягивать с подготовкой к лету и в частности к пляжному сезону, в честь чего запустил специальный раздел со скидками в 25 % на шорты, футболки, мыльницы и босоножки. На 100 долларов здесь сейчас можно одеться с головы до ног. Скидка распространяется как на женские, так и на мужские вещи.

Rouge Bunny Rouge rougebunnyrouge

На сайте Rouge Bunny Rouge началась весенняя акция, позволяющая купить любую декоративную косметику марки и парфюмерию со скидкой 20 %. Исключения составляют лишь уже уцененные товары из раздела «Акция» и сухие духи Arcane. Предложением могут воспользоваться все зарегистрированные на сайте пользователи до 9 апреля.

Онлайн-витрина достижений локальных брендов Faces&Laces Locals, курируемая командой ежегодной выставки Faces&Laces, тоже объявила распродажу со скидками от 20 %. Так, например, поясную сумку от Gvozdeva теперь здесь можно приобрести за 2 тысячи вместо 3 500 рублей, а шарф с леттерингом от марки «Кружок», посвященный фотоаппаратам «Смена», стоит 1 280 рублей вместо изначальных 1 600 рублей.

На сайте Puma до 8 апреля можно получить 20%-ные скидки на мужские и женские новинки ассортимента, если при оформлении заказа выбрать способ доставки службой PickPoint. Лучше сразу переходить в раздел Select с коллаборациями спортивной марки с Diamond, Шантель Мартин и Han Kjøbenhavn.

Событие Открытие второго Brandshop Адрес: ул. Большая Полянка, 65/74, стр. 3 В воскресенье, в 10:00, в Москве откроется второй магазин Brandshop. Он расположится в историческом купеческом здании на Большой Полянке. В новом магазине будут представлены только мужские коллекции. Среди новинок значатся линия одежды McQ by Alexander McQueen, обувная марка Casbia, а также Damir Doma и A.P.C. Полный список брендов можно найти на сайте ретейлера.

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