Скидки

Leform leform

В московском концепт-сторе продолжается распродажа, и здесь все еще есть чем поживиться. Так, например, вещи и обувь Alexander Wang можно купить за полцены. Рваные женские джинсы с принтами теперь стоят 14 990 рублей, свитшот — 12 490, а сандалии с закрытым носком обойдутся в 26 490 рублей вместо стартовых 52 990.

Парням здесь советуем обратить внимание на худи, свитшоты и спортивные брюки. Помимо прочего, в два раза дешевле теперь стоят вещи Y-3, Our Legacy и крайне актуальной в нынешнем и прошлом сезонах марки Kappa Kontroll.

Brandshop brandshop

Скидки на кроссовки из прошлых коллекций в Brandshop варьируются от 30 до 60 %. Здесь можно найти как базовые модели, так и интересные релизы в ярких расцветках. В разделе «Скидки» представлены мужские, женские и детские размеры. Советуем поторопиться, пока еще можно найти свой размер.

Urban Outfitters urbanoutfitters

В разделе Sale сайта Urban Outfitters всегда найдется, на что обратить внимание и потратить деньги. Сейчас, например, сюда стоит наведаться за рюкзаками, поясными сумками, бейсболками разных цветов и фактур, яркими текстильными ремнями с металлическими пряжками, которые внешне напоминают Off-White, и другими полезными аксессуарами.

События В ЦУМе открылся самый большой корнер Stone Island в России АДРЕС: ул. Петровка, 2 На втором этаже ЦУМа открылся самый большой корнер Stone Island в России. Как и прежде, здесь можно приобрести всеми любимые куртки из высокотехнологичных материалов, базовые свитшоты и джинсы, классические поло, бейсболки, сумки и другие изделия из кожи. Приятным бонусом стало то, что, помимо основной коллекции итальянской марки, в новом пространстве представлена линия Stone Island Shadow Project — детище Stone Island и Acronym. Коллаборационный бомбер Outlaw x Made For Bulleit АДРЕС: ул. Красная пл., 3 Московская марка Outlaw представила двусторонний бомбер, созданный в рамках сотрудничества с платформой Made For Bulleit. Первая сторона выполнена из мягкого практичного хлопка оранжевого цвета, вторая — из атласа. Outlaw Moscow и в этот раз не обошлась без обращения к восточной культуре и нанесла на атласную сторону бомбера принт со сценой конной охоты из персидской миниатюры XIII–XIV века. Бомбер, выпущенный ограниченным тиражом, уже поступил в продажу. Приобрести его можно в «Секции» ГУМа за 37 500 рублей. Запуск коллекции Reebok Classic x Walk of Shame reebok Reebok Classic и российская марка Walk of Shame представили свою первую совместную коллекцию. В нее вошли спортивный костюм и платье, шорты, футболки, кепка, поясная сумка и классическая модель кроссовок Club C 85. Основной целью создателей коллекции была интерпретация популярных в 90-е годы вещей Reebok Classic на современный лад. Поэтому ключевыми элементами коллекции стали надпись со словом «классика» и старый логотип бренда. Приобрести вещи из коллаборации можно будет с 16 апреля в официальных магазинах Reebok и Reebok Classic.

Обложка: Brandshop