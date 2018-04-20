Скидки

Parcel АДРЕС: Потаповский пер., 8/12 PARCEL.MOSCOW

В магазине женской одежды и аксессуаров Parcel началась межсезонная распродажа. Со скидками 30 % здесь можно приобрести пальто, свитеры, джемперы, кардиганы, юбки, брюки и жакеты. Сейчас на сейле висят вещи W, Kimhe, Amomento, «0», Bourie, Recto, The Centaur, Jiae Kim и других корейских марок. Распродажа продлится до конца апреля.

Yoox

На сайте Yoox продолжается 30%-ный сейл в мужском и женском разделах. В том числе на вещи и обувь высокого ценового сегмента. Под снижение цен попали Dries van Noten, Prada, Helmut Lang, Gucci, Vivienne Westwood.

Новое

Новая коллекция Bats BATS

Петербургская марка Bats, известная в первую очередь своими кожаными куртками, выпустила весеннюю коллекцию. В нее вошли косуха оверсайз, плащ миди, укороченная куртка, береты двух цветов, а также первые в истории Bats две модели ботинок, созданные в коллаборации с обувным брендом DVRSM.

34 700 рублей 36 500 рублей 63 250 рублей 25 000 рублей 16 800 рублей

Кстати, приобрести одежду Bats можно не только на сайте, но и офлайн: в Modbrand (Столешников переулок, 11), 8 Store (Санкт-Петербург, Невский проспект, 74–76) и с этой недели — на втором этаже универмага «Цветной» в корнере Wood Wood.

Капсульная коллекция Wrangler Blue & Yellow

Wrangler выпустила новую капсульную коллекцию Blue & Yellow, вдохновленную периодом конца 80-х и начала 90-х годов. В нее вошли женские и мужские толстовки, футболки, ветровки, шорты, куртки из денима и, разумеется, джинсы.

10 300 рублей 10 300 рублей 7 900 рублей 7 900 рублей

Коллекция уже поступила в продажу. Приобрести вещи из нее можно в магазинах Wrangler в «Метрополисе» и «Афимолле».

Событие

Vintage Voyage запускает направление resale

Московский винтажный бутик запустил новое направление, получившее название resale. Теперь в Vintage Voyage будут также представлены вещи из недавних коллекций главных люксовых брендов. Как уверяют представители магазина, в resale-подборке не будет проходной одежды — только аутентичные предметы гардероба, которые можно носить сегодня и которые будут в цене даже через 15–20 лет.

Изображения: обложка, 1, 2, 3, 4, 5 — Bats, 6, 7, 8, 9 — Wrangler