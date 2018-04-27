Скидки неделиСкидки 70 % на обувь в Portal и «Красный вторник» в Poison Drop
А еще коллаборация IKEA x Stampd и запуск женского магазина кроссовок Unio
Cкидки
Portal
В Portal стартовала межсезонная распродажа. Теперь туфли, ботинки и кеды из весенне-летней коллекции можно приобрести на 30 % дешевле. Предложение действительно как на официальном сайте сети, так и в офлайн-магазинах.
Но на этом щедроты от Portal не заканчиваются. На сайте и в магазинах также продолжается распродажа на предыдущую (осенне-зимнюю) коллекцию: скидки здесь достигают отметки в 70 %.
Poison Drop
1 мая в Poison Drop пройдет акция Red Vtornik — этакая весенняя версия «Черной пятницы». Ровно сутки в магазине дизайнерских украшений будут действовать максимальные скидки почти на всё. Так, цены на украшения марок-бестселлеров Herald Percy, Lisa Smith и Aqua снизятся на 30 %. А при оплате заказа онлайн будет действовать дополнительная скидка в 20 %.
Новое
Maggigad x Made For Bulleit
Российский кастомайзер обуви Магомед Казиахмедов, известный в сникер-мире под псевдонимом Maggigad, создал лимитированную модель кроссовок для платформы Made For Bulleit.
Фанаты и люди знающие сразу догадаются, силуэт какой модели лег в основу кастомизированной пары. На этом информация о кроссовках, выполненных из коровьей кожи, заканчивается. Но у нас есть еще кое-что: подробности о дропе можно будет разузнать на десятилетии магазина Sneakerhead, которое пройдет 28 апреля во «Флаконе».
Коллаборация Vans x Lazy Oaf
Первая новость — хорошая: Vans и женская марка из Лондона Lazy Oaf объединились для создания совместной весенней коллекции. Вторая — еще лучше: большую часть вещей из нее можно будет приобрести и в России. До нас доедут две футболки, лонгслив, худи, два платья, юбка, рюкзак, небольшая сумочка и, разумеется, три классических силуэта кед, интерпретированных лондонской маркой.
Приобрести вещи из коллаборации Vans и Lazy Oaf уже можно на официальном сайте Vans, в сетевых магазинах марки, а также в Lamoda.
IKEA x Stampd
IKEA и дизайнер Крис Стэмп (да, тот, что основал марку Stampd) создали лимитированную коллекцию одежды и предметов дизайна СПЭНСТ. В нее вошли как привычные для шведской компании боксы для хранения обуви, сетчатые шкафы, рейлы, вешалки, так и принципиально новые, неожиданные для ассортимента ИКЕА товары: например, кепка, толстовка, баскетбольное кольцо и мяч, спортивная сумка и, конечно же, скейтборд.
Представители ИКЕА позиционируют СПЭНСТ как коллекцию для активной и передовой молодежи. Совместная с Крисом Стэмпом коллекция поступит в продажу 16 мая, но присматриваться советуем уже сейчас.
Событие
Запуск Unio.Online
Блог Unio запустил собственный онлайн-магазин обуви для девушек. На данный момент на сайте unio.online представлено всего три марки, зато какие! Популярная и пользующаяся сегодня особым спросом Fila, новая для России скандинавская марка ARKK, которая славится своей удобной повседневной обувью, и отечественная Affex, специализирующаяся на бюджетных кроссовках, кедах и слипонах.
Обложка: unio
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