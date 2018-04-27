Cкидки

Portal

В Portal стартовала межсезонная распродажа. Теперь туфли, ботинки и кеды из весенне-летней коллекции можно приобрести на 30 % дешевле. Предложение действительно как на официальном сайте сети, так и в офлайн-магазинах.

Туфли, 6 690 рублей Кеды, 5 890 рублей

Но на этом щедроты от Portal не заканчиваются. На сайте и в магазинах также продолжается распродажа на предыдущую (осенне-зимнюю) коллекцию: скидки здесь достигают отметки в 70 %.

Ботильоны, 6 990 рублей Ботинки, 10 690 рублей Ботфорты, 11 790 рублей Лоферы, 7 090 рублей

Poison Drop

1 мая в Poison Drop пройдет акция Red Vtornik — этакая весенняя версия «Черной пятницы». Ровно сутки в магазине дизайнерских украшений будут действовать максимальные скидки почти на всё. Так, цены на украшения марок-бестселлеров Herald Percy, Lisa Smith и Aqua снизятся на 30 %. А при оплате заказа онлайн будет действовать дополнительная скидка в 20 %.

Новое

Maggigad x Made For Bulleit

Российский кастомайзер обуви Магомед Казиахмедов, известный в сникер-мире под псевдонимом Maggigad, создал лимитированную модель кроссовок для платформы Made For Bulleit.

Фанаты и люди знающие сразу догадаются, силуэт какой модели лег в основу кастомизированной пары. На этом информация о кроссовках, выполненных из коровьей кожи, заканчивается. Но у нас есть еще кое-что: подробности о дропе можно будет разузнать на десятилетии магазина Sneakerhead, которое пройдет 28 апреля во «Флаконе».

Коллаборация Vans x Lazy Oaf

Первая новость — хорошая: Vans и женская марка из Лондона Lazy Oaf объединились для создания совместной весенней коллекции. Вторая — еще лучше: большую часть вещей из нее можно будет приобрести и в России. До нас доедут две футболки, лонгслив, худи, два платья, юбка, рюкзак, небольшая сумочка и, разумеется, три классических силуэта кед, интерпретированных лондонской маркой.

Кеды Old Skool Platform, 6 990 рублей Кеды Style 29, 6 590 рублей

Приобрести вещи из коллаборации Vans и Lazy Oaf уже можно на официальном сайте Vans, в сетевых магазинах марки, а также в Lamoda.

IKEA x Stampd

IKEA и дизайнер Крис Стэмп (да, тот, что основал марку Stampd) создали лимитированную коллекцию одежды и предметов дизайна СПЭНСТ. В нее вошли как привычные для шведской компании боксы для хранения обуви, сетчатые шкафы, рейлы, вешалки, так и принципиально новые, неожиданные для ассортимента ИКЕА товары: например, кепка, толстовка, баскетбольное кольцо и мяч, спортивная сумка и, конечно же, скейтборд.

Представители ИКЕА позиционируют СПЭНСТ как коллекцию для активной и передовой молодежи. Совместная с Крисом Стэмпом коллекция поступит в продажу 16 мая, но присматриваться советуем уже сейчас.

Событие Запуск Unio.Online Блог Unio запустил собственный онлайн-магазин обуви для девушек. На данный момент на сайте unio.online представлено всего три марки, зато какие! Популярная и пользующаяся сегодня особым спросом Fila, новая для России скандинавская марка ARKK, которая славится своей удобной повседневной обувью, и отечественная Affex, специализирующаяся на бюджетных кроссовках, кедах и слипонах. Кроссовки FILA Disruptor II Premium, 6 990 рублей Кроссовки FILA Original Fitness Premium, 4 990 рублей Кроссовки ARKK Raven Nubuck S-E15 Sand Gum, 12 290 рублей Кроссовки ARKK Raven FG 2.0 S-E15 Distrupted Camo Sand, 10 590 рублей

Обложка: unio