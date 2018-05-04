Скидки

Porta 9

У нас две новости, и обе они хорошие. Первая: концепт-стор Porta 9 запустил собственный интернет-магазин. Вторая: на данный момент в нем действуют скидки до 80 % на огромное количество моделей (как из предыдущей коллекции, так и из новой).

«Цветной»

В универмаге продолжается mid-season sale. С 30%-ными скидками можно приобрести вещи из новых коллекций Calvin Klein Jeans, Ash, Pinko, I Am Studio, Levi’s и других. Межсезонная распродажа в «Цветном» продлится до 9 мая, поэтому не советуем откладывать поход в универмаг надолго.

Yoox

На сайте Yoox продолжается распродажа. Теперь скидки в мужском и женском разделах достигли отметки в 40 %. Среди прочего под снижение цен попали марки высокого ценового сегмента: Ann Demeulemeester, 3.1 Phillip Lim, Loewe, Maison Margiela, Vivienne Westwood и другие.

Новое

New Balance 576 Moscow Edition

New Balance выпустила кроссовки 576 Moscow Edition. Как можно догадаться по названию релиза (а еще по расцветке и нанесенному на стельку контуру Кремля), модель посвящена российской столице. Согласно задумке, продается она ограниченным тиражом и только в Москве.

Кроссовки уже можно приобрести в универмаге «Цветной», а также на официальном сайте российского New Balance. Стоимость мужской модели составляет 21 990 рублей, женской — 20 990 рублей. Для лимитированного выпуска кроссовок, вручную отшитых на знаменитой фабрике марки во Флимби в Великобритании, сумма вполне приемлемая.

Сasio GMW-B5000

В серии часов Casio G-Shock 5000 пополнение — модель GMW-B5000. Часы, сохранившие верность привычной квадратной форме, впервые выполнены в корпусе из нержавеющей стали. То, чего поклонники Casio ждали не один год, случилось.

Часы доступны в двух цветовых решениях — золотые GMW-B5000TFG-9E и серебряные GMW-B5000D-1E. Приобрести их можно в магазинах Casio Watch Factory. Цена за GMW-B5000D-1E составит 43 990 рублей, а за GMW-B5000TFG-9E — 49 990 рублей.

Monki x RFSU

Monki подготовила капсульную коллекцию совместно со шведской ассоциацией сексуального образования RFSU, целью которой является просвещение молодых людей в вопросах телесных прав и сексуальности.

В мини-коллекцию вошли две футболки и две сумки тоут с нанесенными посланиями: «This body got rights («У этого тела есть права») и «Handle with love & respect» («Обращаться с любовью и уважением»).

Выпущенная ограниченным тиражом капсульная коллекция поступит в продажу в магазинах Monki 8 мая.

Обложка: Monki