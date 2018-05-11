Скидки

ITK Kit itkkit

В ITK Kit продолжается межсезонная распродажа на значительную часть ассортимента. Сейчас на сайте магазина в разделе сейла представлено 252 единицы одежды, обуви и аксессуаров со скидками до 70 %: Ralph Lauren, Aimé Leon Dore, Fuckin Awesome, Stussy и другие марки, которые идеально впишутся в любой гардероб.

кроссовки Filling Pieces, 196 ЕВРО ВМЕСТО 280 ЕВРО

Leform leform

На сайте первого концепт-стора России начался Super Sale со скидками от 70 до 90 % — всего более 1 000 позиций. Предложение действует только в интернет-магазине, но во избежание эксцессов предусмотрена услуга бесплатной примерки.

MM6 Maison Margiela, 18 190 рублей

Новое

Acronym x NikeLab Air VaporMax

На следующей неделе в ЦУМе стартуют продажи кроссовок Nikelab х Acronym Air VaporMax Flyknit Moc 2. Популярная модель будет представлена в двух новых цветовых решениях: черном с салатовым плетением и салатовой вставкой (The Illusional Ja) и серо-черном камуфляже с оранжевой вставкой (Thirsty Bandit).

Релиз запланирован на 15 мая. Купить кроссовки можно будет на втором этаже ЦУМа в корнере On_TSUM. Цена за пару составит 17 790 рублей.

Второй дроп Puma x XO

Немецкая марка выпустила вторую часть совместной коллекции с канадским лейблом XO, главным артистом которого является The Weeknd. В нее вошли два бомбера с нестандартными силуэтами и принтами на спине, две футболки с логотипами, две майки и бейсболка.

бомбер, 17 990 рублей

Кроме того, в коллекции появилась обновленная модель нубуковых кроссовок Parallel. В продажу она поступит не раньше середины июня. Все остальные позиции уже можно найти на сайте Puma и в фирменных магазинах сети.

Специальная коллекция H&M Gala Collection

H&M выпустили специальную мини-коллекцию в честь недавно прошедшего в Нью-Йорке бала Института костюма Met Gala. В нее вошли четыре платья для красной дорожки, выполненные в различных техниках.

Коллекция уже поступила в продажу. Правда, приобрести вечерние платья из нее можно только на сайте марки. Цены варьируются от 70 до 400 фунтов стерлингов.

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