Скидки неделиSuper Sale на сайте Leform и скидки до 70 % в ITK
А также второй дроп коллаборации Puma и The Weeknd и коллекция H&M для Met Gala
Скидки
ITK Kit
В ITK Kit продолжается межсезонная распродажа на значительную часть ассортимента. Сейчас на сайте магазина в разделе сейла представлено 252 единицы одежды, обуви и аксессуаров со скидками до 70 %: Ralph Lauren, Aimé Leon Dore, Fuckin Awesome, Stussy и другие марки, которые идеально впишутся в любой гардероб.
Leform
На сайте первого концепт-стора России начался Super Sale со скидками от 70 до 90 % — всего более 1 000 позиций. Предложение действует только в интернет-магазине, но во избежание эксцессов предусмотрена услуга бесплатной примерки.
Новое
Acronym x NikeLab Air VaporMax
На следующей неделе в ЦУМе стартуют продажи кроссовок Nikelab х Acronym Air VaporMax Flyknit Moc 2. Популярная модель будет представлена в двух новых цветовых решениях: черном с салатовым плетением и салатовой вставкой (The Illusional Ja) и серо-черном камуфляже с оранжевой вставкой (Thirsty Bandit).
Релиз запланирован на 15 мая. Купить кроссовки можно будет на втором этаже ЦУМа в корнере On_TSUM. Цена за пару составит 17 790 рублей.
Второй дроп Puma x XO
Немецкая марка выпустила вторую часть совместной коллекции с канадским лейблом XO, главным артистом которого является The Weeknd. В нее вошли два бомбера с нестандартными силуэтами и принтами на спине, две футболки с логотипами, две майки и бейсболка.
Кроме того, в коллекции появилась обновленная модель нубуковых кроссовок Parallel. В продажу она поступит не раньше середины июня. Все остальные позиции уже можно найти на сайте Puma и в фирменных магазинах сети.
Специальная коллекция H&M Gala Collection
H&M выпустили специальную мини-коллекцию в честь недавно прошедшего в Нью-Йорке бала Института костюма Met Gala. В нее вошли четыре платья для красной дорожки, выполненные в различных техниках.
Коллекция уже поступила в продажу. Правда, приобрести вечерние платья из нее можно только на сайте марки. Цены варьируются от 70 до 400 фунтов стерлингов.
Обложка: leform
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