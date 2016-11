Вокруг здорового образа жизни существует много мифов. Один из них — о том, что отдохнувший человек может лучше генерировать идеи. Разбираемся, так ли это на самом деле.

Утверждение Творческие задачи лучше решать на свежую голову. Мозг отдохнувшего человека по определению должен работать лучше, какие бы задачи перед ним ни стояли. Русская пословица «утро вечера мудренее» примерно о том же — если у вас не получается решить задачу, то лучше её отложить, а самому отдохнуть и приступить к ней уже на свежую голову. Джей Ким Райт, юрист: «Чрезмерно долгий труд вызывает усталость и снижает креативность. Наш мозг не предназначен для работы без перерывов. Если вы одновременно читаете, пишете, занимаетесь другими делами, да ещё и разговариваете по телефону, ваш мозг устаёт только сильнее. Справиться со сложными задачами в таком состоянии не выйдет — вы только загоните себя в тупик». источник

Почему это не так

Лёгкая усталость помогает решать задачи нетривиальным образом.

В 2011 году Марейке Вит, адъюнкт-профессор психологии из Альбионского колледжа в Мичигане, провела исследование, в котором поучаствовали 428 студентов. Все они решали несколько видов задач в разное время дня: с 8:30 утра и до 16:00 дня, когда люди успевают устать. Выяснилось, что в первые часы студенты лучше решали аналитические задачи, которые требуют внимательности, а во второй половине дня — требовавшие творческого, неожиданного подхода.

Психологи связывают результаты исследования с тем, что мозг уставшего человека хуже фильтрует идеи, и это, как ни странно, повышает креативность. Дело в том, что случайные, бессвязные мысли часто могут натолкнуть на неожиданное решение задачи — или привести к инсайту. Но это далеко не повод изматывать себя. Гораздо разумнее разбрасывать дела по всему рабочему дню: монотонную работу, которая требуют высокой сосредоточенности, лучше делать в первые часы, пока вы ещё не устали, а творческую — ближе к концу дня, когда уже накопилась усталость. Так вы можете найти более удачные решения, чем обычно. Кстати, креативности способствует и небольшая доза алкоголя — только не перебарщивайте.

Рон Фридман, психолог: «На самом деле усталость повышает нашу креативность, хотя это и может показаться странным. Отчасти так происходит потому, что креативность — это умение рассматривать идеи в контексте, к которому они на первый взгляд не относятся. Когда все не связанные друг с другом мысли сходятся у вас в голове (а происходит это потому, что вы слегка устали и хуже их фильтруете), ваша креативность растёт».

источник

Материал был опубликован на сайте Look At Me.

Обложка: irstone – stock.adobe.com