Для организаций, связанных с искусством, художников, ярмарок и изданий появилась новая доменная зона — .art . Об этом сообщает The Art Newspaper Russia.

Сейчас около 60 организаций собираются перейти на новый домен. Так, газета The Art Newspaper получила права на сайт theartnewspaper.art, Художественный музей округа Лос-Анджелес, Тейт, Музей Гуггенхайма, Большой театр и Мультимедиа Арт Музей также планируют использовать этот домен. Кроме того, на него перейдут официальные страницы группы АЕS+F и югославской художницы Марины Абрамович.

Такой переход, по мнению основателя компании .ART Ульви Касимова, должен подчеркнуть единство культурного пространства.

Все организации, которые хотят перейти на новый домен, могут обратиться с запросом в компанию в феврале 2017 года. Летом покупка сайта в доменной зоне будет доступна для всех желающих.