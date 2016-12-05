В московских театрах с декабря по 1 марта 2017 года пройдет ежегодная городская акция «Студент в театре», которая позволяет студентам бесплатно посещать постановки московских театров. Об этом The Village рассказали в пресс-службе Московского многофункционального культурного центра.

Всего в списке более десяти театров, которые запустили бесплатные посещения. Так, студенты смогут побывать в «Мастерской Петра Фоменко», театре «Сфера», Театре сатиры, электротеатре «Станиславский», Театре имени Горького, Театре Луны, в театре «Компас центр», в театре Государственного института театрального искусства, в Театре «Ромэн», Театре «Человек», музыкальном театре имени Покровского, Театре Антона Чехова (частная антреприза), Театре Российской армии, учебном театре Театрального института имени Бориса Щукина, Московском Новом драматическом театре.

Для того чтобы бесплатно попасть в один из театров по акции, необходимо ответить на вопросы интеллектуальной викторины, которую организаторы проводят в группе во «ВКонтакте».

Организует акцию «Студент в театре» Школа молодого москвича Московского многофункционального культурного центра. Целью мероприятия, по словам представителей организации, является развитие интереса у молодых людей к культурному досугу.