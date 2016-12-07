В Музее Москвы 15 декабря откроется выставка, на которой соберут произведения искусства, достижения науки, шедевры кинематографа, литературы, музыки и явления городской жизни Москвы эпохи оттепели. Об этом The Village сообщили представители музея.

Экспозицию поделят на тематические блоки, названные знаковыми понятиями того времени: «мобильность», «решетка», «капсула», «ритм».

На выставке представят живописные и графические произведения Юрия Злотникова, Александра Лабаса, Юрия Пименова, архитектурные проекты Ефима Вулыха, Якова Белопольского, «бумажную архитектуру» группы НЭР, конкурсные проекты Всемирной выставки 1967 года.

Отдельной частью экспозиции станут записи знаменитых джазовых концертов, кино- и фотоматериалы. Часть выставки, посвященная литературе, включает первые издания сборников с оригинальным дизайном и автографами Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского.

В разделе, посвященном советскому кино, откроется зал с документальной кинохроникой того времени. Кроме того, на выставке представлены модные платья и шляпы конца 1950-х — начала 1960-х годов и плакаты на тему покорения космоса.

Выставка будет открыта до 31 марта 2017 года.