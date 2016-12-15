В кассах Третьяковской галереи образовалась очередь за именными билетами на выставку «Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо». Об этом свидетельствуют фотографии из социальных сетей.

15 декабря в продажу поступили билеты на выставку на период с 31 декабря по 15 января. Кроме того, теперь при покупке билетов в кассах и на сайте галереи необходимо указывать свои фамилии и имена.

В связи с большим количеством желающих приобрести билеты сайт Третьяковской галереи работает с перебоями. Об этом они предупреждают на своей официальной странице в Facebook.

Roma aeterna 🎨 Ох, повезло! Сходили на Ватиканские шедевры. Шедевры.... Фото опубликовано @kary_nos Дек 14 2016 в 5:46 PST

craving for art Фото опубликовано Anton Gorodetsky (@anton_gorodetsky) Дек 15 2016 в 2:53 PST

#сегоднявмоскве #очередьвтретьяковку #любителиискусства Фото опубликовано Irina Kulagina (@kyle4ek) Дек 15 2016 в 2:39 PST

Люди явно соскучились по очередям... и искусству. #третьяковскаягалерея #tretyakovgallery Фото опубликовано Anton (@my_fu_life) Дек 15 2016 в 12:24 PST

Кто тут самый хитрый и пришёл с утра пораньше на Ватикан? Меж тем пункт назначения вооон там за углом Фото опубликовано Salomeya (@sally_redhead) Дек 15 2016 в 12:03 PST

Жаждущие прекрасного . Москва 8:20 #выставка#пинакотекаватикана#искусство #москва #искусствообъединяетиподнимает @arts_msu Фото опубликовано Anna Ray (@anna_rayh) Дек 14 2016 в 9:34 PST

На выставке в Третьяковской галерее представлено 42 полотна, которые раньше не покидали Ватикан. В том числе работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино и Никола Пуссена. Выставка будет открыта до 19 февраля 2017 года.