Большая очередь за билетами на пинакотеку в Третьяковку
В кассах Третьяковской галереи образовалась очередь за именными билетами на выставку «Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо». Об этом свидетельствуют фотографии из социальных сетей.
15 декабря в продажу поступили билеты на выставку на период с 31 декабря по 15 января. Кроме того, теперь при покупке билетов в кассах и на сайте галереи необходимо указывать свои фамилии и имена.
В связи с большим количеством желающих приобрести билеты сайт Третьяковской галереи работает с перебоями. Об этом они предупреждают на своей официальной странице в Facebook.
На выставке в Третьяковской галерее представлено 42 полотна, которые раньше не покидали Ватикан. В том числе работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино и Никола Пуссена. Выставка будет открыта до 19 февраля 2017 года.
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