Третьяковская галерея с 2 января в рамках проекта «Интенсив ХХ» запускает программу лояльности для всех пассажиров Московского метрополитена. Об этом The Village сообщили представители музея.

Специальный брендированный билет метрополитена даст право обладателю получить 50%-ную скидку на вход в Третьяковку на Крымском Валу. Такие билеты можно будет купить в кассах всех станций Кольцевой линии метро. Их будут продавать до мая 2017 года.

Также в кассах метро можно будет бесплатно получить методичку, рассказывающую об основных периодах отечественного изобразительного искусства ХХ века. Те, кто вклеет в нее три брендированных билета на метро, получат право на индивидуальную экскурсию в Третьяковку.

Для подписчиков соцсетей проведут интерактивные квесты, победители которых получат бесплатные пригласительные билеты. Кроме того, на сайте проекта откроются образовательные курсы по русскому искусству XX века, по окончании которых можно получить диплом.