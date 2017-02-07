Государственный исторический музей хочет повысить плату за вход в храм Василия Блаженного на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ГИМ Алексея Левыкина.

«Мы не хотим закрыться от людей, но должны найти золотую середину между широким представлением памятника и задачами по его сохранению», — заявил Левыкин.

За счет повышения стоимости планируется уменьшить поток туристов в храм. Отмечается, что льготы сохранятся, а для верующих и паломников будут особые условия прохода.

На сайте музея объявляется, что с 1 апреля стоимость обычного билета увеличится с 350 до 500 рублей. Семейный билет для двух взрослых и двух детей будут стоить 800 рублей вместо 600.