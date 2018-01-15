Сервисы для поиска двойников по фотографии известны уже давно, но Google удалось заработать на этом хайп и в 2018 году. Компания добавила в гид Arts & Culture функцию сравнения селфи с произведениями искусства. После этого вышедшее еще в 2016 году приложение возглавило топ бесплатных сервисов в американском App Store. И получило десятки негативных отзывов из-за отсутствия поддержки Android и ограничений в использовании по странам.

The Village выяснил, как работает нейросеть и можно ли «скормить» ей свое фото, находясь в России.

Как работает нейросеть

Новый сервис «Is your portrait in a museum?» помогает пользователю узнать, похоже ли его селфи на какую-либо из тысяч работ художников и скульпторов со всего мира. Для этого Google использует собственную технологию распознавания лиц. Проанализировав изображение, нейросеть выдает галерею произведений искусства, на которых запечатлены предполагаемые двойники пользователя. Все они сопровождаются процентной оценкой точности совпадения. Помимо селфи, алгоритму также можно «скормить» любое другое фото, но не из галереи, а переснятое.

Публикация от Jim Parsons (@therealjimparsons) Янв 14, 2018 at 1:34 PST

Proof that I will one day time travel to 19th century Italy? I think so. #GoogleArts pic.twitter.com/3cyuNbuEpX — Jessica Lynn (@JeckisaLynn) 12 января 2018 г.

This google arts and culture app is pretty amazing. Feel real strong about my 40% 😳 pic.twitter.com/2iyexRkUG5 — pw (@petewentz) 14 января 2018 г.

I have some questions as to the accuracy of the #GoogleArts generator. pic.twitter.com/umnRitLbYe — Sara Benincasa (@SaraJBenincasa) 13 января 2018 г.

Как воспользоваться сервисом в России

Ссылка на сервис для поиска двойников в музеях находится на главной странице в приложении Arts & Culture, однако по умолчанию для России и десятков других стран он отключен.

Чтобы открыть доступ к этому разделу, потребуется убедить Apple, что вы находитесь, например, в США. Рассказываем, как это сделать:

Выйдите из системы. Зайдите в настройки iPhone или iPad, найдите пункт «iTunes Store и App Store» и выйдите из своего текущего Apple ID.

Отключите геолокацию. Вернитесь в настройки и в пункте «Конфиденциальность» деактивируйте определение местоположения гаджета.

Смените регион и язык. Вновь вернитесь в настройки, зайдите в пункт «Основные», а затем в «Язык и регион» и выберите там США и английский.

Найдите приложение. Перейдите в App Store, найдите там приложение Google Arts & Culture и нажмите Get.

Зарегистрируйте новый Apple ID. Когда вы попробуете установить приложение, App Store предложит создать новую учетную запись. Оформите ее на электронную почту, которую раньше не использовали в сервисах Apple. В качестве страны проживания укажите США. Адрес можно заполнить наугад — например, Oakland, 481 51st Street. Штатом тогда надо указать Калифорнию, индекс — 94608, а телефон — допустим, 510–201–5760. Банковскую карту привязывать к этому аккаунту не стоит.

Активируйте VPN. После загрузки Google Arts & Culture не торопитесь включать приложение. Для начала установите VPN-сервис — например, Free VPN — и активируйте в нем настройки, имитирующие ваше нахождение на западном побережье США.

Если в процессе установки приложений App Store выдаст предупреждение о блокировке аккаунта, вам придется потратить некоторое время на повторяющуюся раз за разом смену паролей. Затем Apple сдастся.

Запустите Google Arts & Culture. Если после запуска приложения в разделе «Home» не появится баннер со ссылкой на сервис «Is your portrait in a museum?», поэкспериментируйте с настройками. Попробуйте включить режим «В самолете», вновь активировать службы геолокации или переподключить VPN. Также может помочь смена аккаунта или выход из него в Google в основном меню приложения.