— Хотел понять ваше отношение к консюмеризму и капитализму. С одной стороны, у вас есть работа Natura Morte, довольно прямолинейное высказывание о вреде фастфуда. С другой — коллаборации с Dior и Jimmy Choo. Что вы думаете о капиталистической составляющей нашего мира?

— Я ей впечатлен. Для меня коммерческая работа — возможность узнать больше об этой индустрии, особенно когда речь идет о создании визуального образа для какого-то бренда. К тому же я бы не смог выжить как художник, если бы время от времени не занимался такой работой. В Москве представлена одна из работ, которую я делал для Галереи Боргезе в Риме — та выставка была спонсирована фондом Jimmy Choo. Многие работы, которые я делаю под кураторством брендов, даже сложно назвать моими работами, потому что в таких случаях я лишаюсь большей части контроля над креативным процессом.

Я очень заинтересован тем, как работают бренды. В молодости я часто расстраивался из-за так называемого визуального загрязнения — шел по Оксфорд-стрит, смотрел на яркие вывески Virgin Records, HMV, всех этих магазинов… Но в итоге я понял: то, чем занимаются эти бренды в бетонных джунглях, — это то, чем всегда занималась природа в джунглях обычных. Взять банан. У него очень запоминающаяся форма и цвет. Обезьяна ест банан, он ей нравится. Она понимает, что эта изогнутая форма — это определенный бренд, за которым она вернется на следующий день. Животное идет в лес, простите, испражняется там и тем самым удобряет семена фрукта, в конечном счете помогая распространению бананов. Теперь возьмем Nike с их запоминающимся свушем. Тут используется такая же сила манипуляции — вы покупаете футболку Nike. Она вам очень нравится и долго служит, поэтому вы покупаете новую. Когда вы выходите из магазина с их фирменным пакетом, вы точно так же удобряете бренд, распространяете его. Возможно, фирмы делают это неосознанно, но неизбежно приходят к этой натуральной, природной системе. Поэтому мне очень интересно работать с брендами вроде Dior и Jimmy Choo. При этом я не считаю, что безудержный капитализм — это хорошо, хоть я и приверженец свободного рынка.

А еда — это сейчас очень большая проблема в странах вроде Британии и США. Людей соблазняет ее вид — это и обыгрывают мои натюрморты, которые вы упомянули в своем вопросе. Массовый потребитель ест слишком много соли, сахара и жира, мало занимается спортом, полагаясь в основном на современные технологии. У нас в Англии это целая эпидемия. Одна из причин в том, что такую еду все время рекламируют по телевидению, везде видно эти очень красивые фотографии курицы и наггетсов. На вкус она тоже как реклама — это очень дешевый, но стимулирующий вкус соли и сахара, и сейчас у нас к нему больше доступа, чем когда-либо. Огромная проблема, и безудержный капитализм здесь — один из ее двигателей.

— Насчет семплирования в ваших работах. Взять The End of Innocence — там использованы работы Фрэнсиса Бэкона, Диего Веласкеса и фрагмент из «Матрицы», как указано у вас на сайте. То есть поп-культура вас тоже вдохновляет?

— Да, и это происходит неосознанно. Я не думал: «О, совмещу поп-культуру с испанской картиной в стиле барокко». Как и многие другие художники, я полагаюсь на собственное сознание, чувство того, что будет правильным (безосновательно, просто доверяюсь инстинкту).

Эту картину Фрэнсиса Бэкона я увидел на открытке в своем кабинете. Она висела на стене за компьютером, и я постоянно на нее отвлекался, в моем сознании она как будто была анимирована — все равно что пруд с кувшинками на одноименной картине Клода Моне начал бы двигаться и отражать в себе тени покачивающихся вокруг деревьев. Я подумал: «Я смотрю на фотографию картины Фрэнсиса Бэкона, который нарисовал ее, вдохновившись фотографией картины Диего Веласкеса, который создал эту работу, глядя на папу римского, который, в свою очередь, является божьим посланником. То есть тут существует несколько этапов, ступеней, через которые проходит дух божий. Насколько мне известно, Бэкона бил отец, и это его сексуально удовлетворяло — поэтому здесь есть интересная параллель с отцовской фигурой и с тем, как мы относимся к Богу. Мы уже говорили о цифровых технологиях как новом медиуме в искусстве — отсюда и цифровая занавеска, за которой появляется и исчезает грозный образ папы римского. Она вдохновлена «Матрицей» — фактически это набор переливающихся символов и цифр.

— Что, по вашему мнению, является лучшей вещью, которую нам подарила поп-культура? Фильм, например.

— «Криминальное чтиво» [Квентина Тарантино] — достаточно массовая вещь или слишком артхаусно? Ну и «Славные парни» [Мартина Скорсезе] — это не highbrow-фильм, но там очень интересное соотношение картинки и музыки, создающее эффект настоящего погружения. Того же я хочу от своих работ — доступности и красоты.

Редакция благодарит Simple Wine Bar за помощь в организации съемки