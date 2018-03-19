Это не критический и не политический, а оптимистический проект с долей юмора. Идея пришла, когда я смотрел одно из интервью Дудя: он говорил о том, что, может, у нас в стране и не все хорошо, но нужно круто делать свое дело, и тогда мир вокруг станет лучше. «Пренебречь, вальсируем» — проект про оптимизм и веру в себя, про движение вперед и умение не отвлекаться на гадости вокруг. Перформанс построен по этой же логике: только танцующие и чистое белое поле пополам с чистым голубым небом на фоне, никаких отвлекающих факторов.

Подготовка к массовому танцу заняла около трех недель. Я набирал людей через посты в соцсетях, друзей и знакомых приглашал лично. Собрать 50 пар было не очень легко, но и не очень сложно. Идею проекта каждый понимает по-своему: многие писали, что хотят участвовать, а после не отвечали на сообщения, получив сценарий. Некоторые сходили на уроки вальса и поняли, что разучить несколько движений им слишком сложно. Четыре человека сломали или повредили ноги — одна девочка даже прислала мне справки. Тем не менее, в назначенный день на белой глади Верх-Исетского пруда собрались 100 человек.