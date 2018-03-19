Искусство«Пренебречь, вальсируем!»: Танец-перфоманс Славы Птрк
Как готовили вальс-перфоманс на замерзшем пруду в Екатеринбурге
В понедельник, 19 марта, уличный художник Слава Птрк опубликовал свой видеопроект под кодовым названием «Пренебречь, вальсируем!». Пятьдесят пар в зимней одежде танцуют вальс на льду замерзшего пруда в Екатеринбурге под музыку Георгия Свиридова из кинофильма «Метель». Внезапно музыка останавливается, и люди замирают, образуя фразу «По***, пляшем!». The Village показывает фото со съемок и рассказывает о подготовке и смыслах танцевального перфоманса.
Слава Птрк
Уличный художник
Это не критический и не политический, а оптимистический проект с долей юмора. Идея пришла, когда я смотрел одно из интервью Дудя: он говорил о том, что, может, у нас в стране и не все хорошо, но нужно круто делать свое дело, и тогда мир вокруг станет лучше. «Пренебречь, вальсируем» — проект про оптимизм и веру в себя, про движение вперед и умение не отвлекаться на гадости вокруг. Перформанс построен по этой же логике: только танцующие и чистое белое поле пополам с чистым голубым небом на фоне, никаких отвлекающих факторов.
Подготовка к массовому танцу заняла около трех недель. Я набирал людей через посты в соцсетях, друзей и знакомых приглашал лично. Собрать 50 пар было не очень легко, но и не очень сложно. Идею проекта каждый понимает по-своему: многие писали, что хотят участвовать, а после не отвечали на сообщения, получив сценарий. Некоторые сходили на уроки вальса и поняли, что разучить несколько движений им слишком сложно. Четыре человека сломали или повредили ноги — одна девочка даже прислала мне справки. Тем не менее, в назначенный день на белой глади Верх-Исетского пруда собрались 100 человек.
За две недели до съемок, которые состоялись 11 марта, участники перфоманса получили обучающие видео от хореографа. Нужно было изучить вальсовый шаг и повороты, запомнить последовательность танца. Перед съемками пары собрались на финальной тренировке, а на следующее утро три часа танцевали на пруду под команды из мегафона. Участникам пришлось тепло одеться — на улице было около минус пятнадцати.
Помимо Славы Птрк, над проектом работали режисер-постановщик и оператор Владимир Абих (экс-участник арт-группы «Злые»), оператор коптера Альберт Гофпс и второй оператор на земле Михаил Белов. На подготовку видео у команды ушла неделя.
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