Редакция The Village решила рассказывать о своих любимых местах и секретных точках за пределами Москвы. Сегодня шеф-редактор Ольга Проскурнина раскрывает свои явки в Санкт-Петербурге.

Если я уезжаю в Петербург по делам или просто в любой непонятной ситуации, с большой долей вероятности меня можно отыскать в двух местах. Днем — на улице Рубинштейна в кафе «Рубинштейн» (особенно если это воскресенье и время бранча), а поздним вечером — на Белинского, с 90%-ной вероятностью на регулярном джем-сейшене в The Hat. Если я там не отметилась — считай, в Питере и не была. Но про эти места силы и так все знают. Иное дело — «Лисы-сектанты».

Летом я случайно наткнулась на их аккаунт в инстаграме и с тех пор иду по лисьему следу. Во главе этой банды любителей винтажа стоит архитектор Леня — хозяин бутика, топ-модель и CEO в одной лице. «Лисы» ищут на европейских блошиных рынках дикие, но симпатичные вещи, немножко приводят в порядок и продают в крохотном бутике в «Цархитекторе», на последнем этаже особняка Слепцова, что на Большой Конюшенной, по питерским ценам (которые столь приятны нам, москвичам). Главная же фишка — это феерические названия, которые Леня придумывает для каждой вещи в своем бутике.

Любимые экземпляры моей коллекции винтажа «Лис-сектантов» — это свитер из 90-х «Портрет новогодней елки, выполненный тремя видами сливочного мороженого на небесном фоне», белая водолазка с принтом «Танцы льдов» и шедевр эпохи диско под названием «Взволнованный бисер».

Недавно «Лисы» устроили вечеринку с брютом и танцами по случаю запуска новой линейки «Лакшери лайн». Естественно, я вышла оттуда с громадным пакетом одежды. В числе приобретений было трикотажное платье в стиле 60–70-х, сшитое будто бы на меня, но безымянное. Леня впал в десятисекундный транс, провозгласил: «Индустриальная заря!», и все снова пустились в пляс. Тут с соседней вечеринки к нам забрел юноша в розовой замшевой бейсболке с молчаливым личным видеоператором, которого называл Бро, начал на камеру прицениваться к жакету «Живая среда линий», и стало совсем хорошо.

Проголодавшись, я в своей «Индустриальной заре» вместе с подругой Наташей ушла на первый этаж особняка есть пельмени. «Живая среда линий», судя по инстаграму «Лис-сектантов», пока осталась у них.

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